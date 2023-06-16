Что нужно знать об отдыхе в Марокко

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Марокко - страна с богатой культурой и объектами наследия ЮНЕСКО, туристов здесь также привлекает приятная погода и возможность совмещения пляжного отдыха с экскурсиями. Что интересного в Марокко, нужна ли виза, чтобы попасть туда, когда ехать в Марокко, что там посмотреть, что едят в Марокко, что оттуда привезти – расскажем в этом материале.

Если кто-то не успел уйти в отпуск летом, то самое время планировать поездку в сентябре, в это время в Марокко начинается бархатный сезон.

Что интересного в Марокко?

Марокко - самая северо-западная страна Африки с древним наследием, в прошлом тесно переплетенным со странами Южной Европы. Это родина мавров, которые впоследствии основали могущественные халифаты и завоевали части Пиренейского полуострова, включая Португалию и Испанию. Мавританские постройки, отличающиеся декоративными мотивами и симметричными формами можно увидеть по всему Марокко.

Помимо мавританского наследия, Марокко славится хорошо сохранившейся архитектурой французской и испанской колониальной эпохи - отличительной чертой таких городов, как Касабланка и Танжер, двух самых современных и наиболее развитых городов страны.

Растущая популярность Марокко объясняется не только природными богатствами, но и древними городами, археологическими памятниками и интригующей кухней с влиянием средиземноморских, арабских и берберских кулинарных традиций.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нужна ли виза в Марокко?

Гражданам РФ для въезда в Марокко не нужно получать визу, если поездка длится меньше 90 дней. Загранпаспорт должен действовать еще полгода с даты предполагаемого выезда из королевства. В мае между Россией и Марокко возобновилось прямое авиасообщение, в Касабланку туристов теперь возит 3 раза в неделю Royal Air Maroc.

Когда ехать в Марокко?

В Марокко можно приезжать круглый год, но для экскурсионного туризма лучше выбрать период с поздней осени по раннюю весну (с ноября по апрель), вода в это время для купания слишком холодная (от +16°С до +19°С), но зато не напечет голову на солнце (от +15°С в январе до +23°С). В январе и феврале в Марокко можно застать горнолыжный сезон.

Пляжный сезон стартует в Марокко в мае температура воздуха днем колеблется от +23 до +30°С, а воды от +19 до +20°С. Летом осадков здесь очень мало, а самый жаркий месяц - август (температура воздуха может доходить до +35°С), но и море в этом месяце самое теплое. Бархатный сезон длится с сентября по октябрь, когда вода уже прогрета до +22..+25°С, а температура воздуха снижается до +26...+28°С (сентябрь) и +22...+24°С (октябрь).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть туристу в Марокко?

Девять мест в Марокко внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: исторические города Фес, Марракеш, Мекнес, Эс-Сувейра, Тетуан и Рабат, а также крепость в Эль-Джадиде, памятники Волюбилиса и ксары в Айт-Бен-Хадду.

Марокко пересекает заснеженная цепь Атласских гор - естественная граница между побережьем и пустыней Сахара. Самая высокая вершина гор Атлас и, следовательно, Марокко - Тубкаль (4167 м), рядом расположен одноименный национальный парк. Также в горах можно посмотреть ущелье Тодра. Есть горнолыжные курорты Ифран и Укаймеден. В Сахаре стоит посмотреть знаменитые песчаные дюны Эрг-Шебби и расположенную рядом деревеньку Мерзуга.

Марракеш наиболее известен своей оживленной торговлей и мединой в терракотовых оттенках. Старый город Марракеша представляет собой изящный лабиринт зданий из песчаника, медресе и очаровательных кафе. Марракеш часто используется в качестве отправной точки для тех, кто отправляется в Сахару.

В старом городе Феса вы прогуляетесь по самой большой пешеходной зоной в мире.

Касабланка (хаотичный, но очаровательный мегаполис) и Рабат (наполненная историей столица) - расположены вдоль Атлантического побережья.

Агадир и Эс-Сувейра - самые курортные города Марокко с длинными пляжами.

Танжер, основанный финикийцами в 5 веке до н. э., с его удивительной атмосферой всегда притягивал деятелей культуры.

Шефшауэн - знаменитый "синий" город Марокко, раскинувшийся на склонах горного хребта Эр-Риф. Кажется, что здесь бесконечное количество фотогеничных уголков.

Айт-Бен-Хадду - укрепленная берберская деревня, построенная почти полностью из глины, где велись съемки многих фильмов и сериалов.

Пляжный отдых в Марокко

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как и более раскрученные страны для пляжного отдыха Турция и Испания, Марокко омывается водами Средиземного моря и Атлантического океана. В 2023 году 28 пляжей Марокко были отмечены "Голубым флагом". Самый популярный пляж Марокко находится в Эс-Сувейре.

Что едят в Марокко?

Здесь очень много мясных блюд, поэтому вегетарианцам будет сложнее искать себе опции совсем без мяса. Однако в крупах и бобовых здесь нет недостатка (пшеница, нут и чечевица так или иначе используются в большей части блюд, но салаты из свежих овощей, например, найти сложнее. Марроканцы любят пить мятный чай и свежевыжатые соки.

тажин - тушеное с овощами мясо (самое известное марокканское блюдо)

кус-кус - крупа, приготовленная с мясом и овощами

харира - мясной суп с нутом, чечевицей и томатами

багрир - блины из манной крупы, часто подают на завтрак

мсемен - квадратные лепешки с начинками

пастилла - праздничный слоеный пирог с мясом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что привезти из Марокко?

На восточных базарах Марокко разбегаются глаза от ассортимента товаров: яркие цвета тканых ковров, медной и керамической посуды, изделий из мягкой кожи дополняют ароматы различных специй, трав и масел. Если вы любите красивые, яркие товары и оживленные рынки, вам понравится шоппинг в Марокко, но если речь идет о какой-то дорогой покупке, а не сувенире, то не стесняйтесь торговаться, но будьте готовы к тому, что процесс может быть медленным. Также не забывайте, что стоит всегда иметь с собой наличные деньги. Привезти можно

изделия из кожи, в том числе разноцветная марокканская обувь бабуши

аргановое масло, а также парфюм или сухие духи

расписная керамика, например в виде посуды - отличный подарок, не слишком дорогой, но красивый и полезный

ковры и покрывала

марокканские светильники

чай, специи,сладости и орехи.

И главное, Марокко - это мусульманская страна, поэтому туристам необходимо уважительно относиться к исламским традициям и обычаям, в том числе не следует на улицах города, а не отеля, носить вызывающую одежду.