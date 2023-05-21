Куда поехать в Африку летом 2023 года

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Считается, что если Африка - жаркий континент, то летом там совсем невыносимо находиться. Но это относится не ко всем ее частям: во многих африканских странах лето - самое комфортное время года. С июня по август в странах Южной Африки, в том числе ЮАР, Замбии и Зимбабве - зима.

В восточной Африке (Кения, Танзания, Эфиопия, Мозамбик) меньше температурных перепадов, здесь главное избежать пик сезона дождей. Кроме сафари Африка предлагает и другие виды деятельности, которые могут заинтересовать туристов, в том числе городской туризм, пляжный или активный отдых, а также осмотр природных достопримечательностей в национальных парках. Но важно помнить, что при въезде в некоторые страны Африки необходимо делать прививки.

Водопад Виктория, Замбия/Зимбабве

Водопад Виктория на реке Замбези единственный в мире имеет более километра в ширину и более 100 метров в высоту. Кроме водопада можно отправиться на сафари в близлежащие парки. В Зимбабве сафари хороши круглый год, а в Замбии высокий сезон с июня по октябрь. Водопад находится на границе Замбии и Зимбабве.

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Для поездки сроком на 30 дней, как в Замбию, так и Зимбабве, российским туристам нужна виза, ее можно оформить онлайн, в посольстве или по прибытию в страну. Причем для однодневного посещения водопада Виктория из соседней страны можно оформить отдельную визу заранее онлайн или на месте, поскольку из разных точек виды на водопад разные. Но большую часть водопада видно все-таки с территории Зимбабве. Самое лучшее время для посещения водопада - июль и август.

Марракеш, Марокко

Марракеш - один из самых популярных городов в Марокко и, как следствие, одно из самых популярных туристических направлений в Африке. Из-за обилия глиняных домиков в медине Марракеш называют "красным городом". Здесь туристы могут укрыться в зелени ботанического сада Мажорель или посетить городские рынки, где можно найти все, от специй до роскошных украшений. Марракеш предлагает туристам сочетание уникальной мавританской архитектуры и культуры, красивой природы и теплой атмосферы, что делает его идеальным местом для летнего отдыха в Африке, если хочется чего-то более городского, чем сафари в саваннах. Но ехать в Марракеш лучше в июне, в августе бывает слишком жарко.

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Прямое авиасообщение между РФ и Марокко возобновилось в начале мая этого года. Виза российским туристам не требуется на период до 90 дней.

Водопады Голубого Нила, Эфиопия

Когда туристы отправляются на летние каникулы в Эфиопию, одно из главных мест в списке достопримечательностей - это Тис-Ысат, водопады Голубого Нила, расположенные около деревни Тис-Абай. Мало того, что сами водопады представляют собой захватывающее дух зрелище дымящейся воды, они также окружены пышной растительностью. Поскольку в Эфиопии сезон дождей летом, то наилучшим образом водопад выглядит именно в это время, но лучше всего ехать в августе, тогда Тис-Ысат наиболее полноводен.

Фото commons wikimedia

В этом году для россиян упростили въезд в Эфиопию, теперь туристическая и транзитная виза оформляется в аэропорту Аддис-Абебы. Прямые перелеты из Москвы выполняет авиакомпания Ethiopian Airlines.

Кейптаун и Национальный парк Крюгера, ЮАР

Кейптаун - старейший и самый красивый город в Южной Африке - каждый год привлекает миллионы туристов. Здесь представляет интерес как архитектурные и культурные, так и природные достопримечательности. На Капском полуострове вблизи Кейптауна можно даже посмотреть на пингвинов. Лето - это самое лучше время для сафари в национальных парках ЮАР.

Фото commons wikimedia

Национальный парк Крюгера занимает территорию площадью почти 20 тысяч кв км. Это один из крупнейших сафари-парков в Африке с нетронутой дикой природой, самая большая концентрация диких животных в мире встречается именно здесь. В парке обитают тысячи видов диких животных Африки, в том числе леопарды, буйволы, слоны, носороги и львы, которых можно увидеть круглый год.

Гражданам России для посещения ЮАР сроком до 90 дней виза не нужна. Запуск прямого авиасообщения между РФ и ЮАР планируется к июлю.

Парк Масаи Мара, Кения

Национальный заповедник Масаи Мара - это одно из самых красивых мест в Африке. Масаи-Мара расположен в юго-западной части Кении, а его площадь превышает 1500 кв км. Популярность во всем мире парку принесло разнообразие обитающих там животных. Но больше всего туристов привлекает тот факт, что на территории Танзании и Кении с июля по октябрь проходит великая миграция, когда огромное количество самых разнообразных животных мигрирует в Масаи Мара из национального парка Серенгети в Танзании и обратно. Июль и август - самые благоприятные месяца для туризма, как с точки зрения погоды, так и возможности увидеть это невероятное зрелище.

Фото commons wikimedia

В Кению нужно заранее оформить электронную визу на поездку до 90 дней. Прямых рейсов сейчас нет, придется добираться с пересадкой, но Россия продолжает работать с Кенией над вопросом установления регулярного прямого авиасообщения.

Занзибар и Килиманджаро, Танзания

На протяжении веков Занзибар - архипелаг, расположенный в Индийском океане - оставался из самых красивых летних направлений в Африке. Протянувшийся вдоль восточного побережья Танзании Занзибар состоит из 75 островов, самый красивый из которых назван в честь архипелага. Занзибар притягивает туристов длинными пляжами с белым песком и бирюзовой водой. Также на Занзибаре можно исследовать извилистые улочки Каменного города, исторической столицы Занзибара, включенной ЮНЕСКО в число объектов Всемирного наследия. В летние месяцы на Занзибаре температура держится около +26°С, к тому же эти три месяца вместе с сентябрем и частью октября - это передышка от сезона дождей, который сильно омрачает туризм.

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Килиманджаро высотой 5895 м над уровнем моря - самая высокая гора Африки. Не каждый решится покорять этот стратовулкан, поэтому большинство туристов довольствуются тем, чтобы просто посмотреть на его вершины. А поскольку это также самая высокая отдельно стоящая гора в мире, виды просто потрясающие. Килиманджаро величественно возвышается над плоскогорьем и видно ее как с территории Танзании, так и соседней Кении. Очень популярны сафари по территории национального парка Килиманджаро, где и располагается гора.

Для въезда в Танзанию сроком до 30 дней российским туристам не нужна виза. К тому же на финальную прямую вышли переговоры о возобновлении прямых рейсов между РФ и Танзанией, но до их завершения придется лететь с пересадкой.

Озеро Малави, Мозамбик или Танзания

Озеро Малави (Ньяса) - третье по глубине и девятое по площади озеро в мире. Кроме того, в нем находятся 7% мировых запасов пресной воды. Озеро делят между собой государство Малави, Танзания и Мозамбик. Это озеро можно назвать одним из самых живописных мест Восточной Африки для посещения летом. Помимо своей впечатляющей глубины, озеро также известно своей красотой и богатой фауной. Однако, следует быть осторожным в тех местах, где в озеро впадают реки, там часто водятся крокодилы. Лето - прекрасное время для посещения озера, поскольку с ноября по апрель длится сезон дождей и жарко, а с мая по сентябрь погода стоит сухая и комфортная.

Фото commons wikimedia

Мозамбик отменил визы для граждан РФ еще в марте, находиться в стране можно до 30 дней с возможностью продления еще на 60 дней. Но минимум за 48 часов до въезда нужно зарегистрироваться на сайте иммиграционного департамента и заплатить $10 онлайн. Однако прямые рейсы пока не появились. К озеру можно также добираться через Танзанию, наилучшая локация для отдыха находится в городке Матема.