Трамп: пошлин против России нет из-за отсутствия торговли

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отсутствие России в перечне стран, в отношении которых 2 апреля Америка ввела жесткие пошлины. По его словам, причина заключается в том, что РФ и США в данный момент практически не торгуют ничем.

Вашингтон не стал вводить новые таможенные пошлины против России, так как на сегодняшний день торговля между РФ и Америкой практически не ведется, об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

"Причина, по которой мы не говорим о тарифах в отношении России, заключается в том, что мы практически не ведем с ней бизнес"

– Трамп

В свою очередь, говоря об отсутствии торговли, в качестве причины американский лидер сослался на СВО.

Отметим, что накануне директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт сообщил, что пошлины для России не вводились, так как сейчас Вашингтон ведет с ней переговоры по урегулированию на Украине. Хассетт предположил, что Трамп решил разделить эти два момента.

В то же время, представитель Белого дома обратил внимание на то, что если РФ нет в списках новых пошлин, то это не значит, что США будут как-то выделять ее в этом отношении от других стран.

Версию о том, что пошлин против России пока нет из-за отсутствия сколь-либо значимой торговли, ранее озвучивал также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также предупредил, что пошлины, направленные против других государств, могут плохо сказаться на российской экономике, так что необходимо следить за тем, чтобы этот негативный эффект был минимальным.