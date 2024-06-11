"Сириус" ищет деньги для переселения людей из аварийного жилья

Совет федеральной территории "Сириус" принял документ о комплексном развитии для соответствия современным городским стандартам. Для реализации амбициозных планов администрация нуждается в инвесторах.

Положение о всестороннем развитии территории было недавно принято в "Сириусе". Оно ставит перед собой задачу повысить качество жизни как местных жителей, так и гостей, желающих насладиться отдыхом. Этой информацией поделилась пресс-служба федеральной территории.

Документ формирует законодательную базу совершенствования "Сириуса". Он позволит федеральной территории развиваться в трендах современной городской среды. В нем обозначен путь, дающий возможность создавать новые рабочие места, улучшать инфраструктуру и заботиться о природном богатстве и экологии.

Всестороннее развитие подразумевает улучшение и общественного пространства, и внешнего облика территории. В частности, будет произведена реставрация зданий и помещений для лучшего соответствия ландшафтной среде "Сириуса". Также будет налажен механизм переселения людей из аварийного и ветхого жилья в комфортные и безопасные условия проживания.

Для выполнения обозначенных в положении задач необходимо привлечение инвестиций, отмечается на официальном портале "Сириуса".