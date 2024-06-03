Сириус обзаведется парком дикой природы и водопадами

На территории Сириуса до конца этого года будет возведен парк с экзотическими растениями, водоемами и водопадами. Возле парка появится концертный зал мирового уровня.

Новый парк появится на федеральной территории Сириус масштабный парк, для которого привезут азиатские растения и построят водные объекты. Информацию об этом озвучили в пресс-службе Сириуса.

Сообщается, что реализовать проект планируется до конца 2024 года.

"На федеральной территории Сириус появится субтропический парк площадью 30 га. Он расположится около нового Концертного центра и до самого Олимпийского парка. Здесь будет высажено более 100 видов растений, появятся водные объекты, фонтаны и мини-водопады, которые создадут прохладу и создадут атмосферу дикой природы"

– пресс-служба Сириуса

Сообщается, что центр парка будет украшен тридцатиметровой колонной с ангелом наверху, который станет символом федеральной территории.

Кроме этого, на территории рекреационного объекта будут созданы несколько помещений для коворкинга, зоны для общепита, детские площадки и сцена для выступлений.

Также здесь появится парк камней, который станет самостоятельным туристическим объектом.

В новый центр для концертов будут входить два зала на 1,2 тыс зрителей и на 500 человек.