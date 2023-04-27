Сириус и Абрау-Дюрсо стали самыми дорогими для отдыха в июне

Сервис бронирования гостиниц составил список самых дорогостоящих туристических направлений в июне. В ТОП-4 вошли курорт Абрау-Дюрсо и Сириус.

В список самых дорогих мест для отдыха в первый месяц лета попали Абрау-Дюрсо и Сириус. Рейтинг одних из самых дорогостоящих направлений в июне опубликовал портал по резервированию гостиниц Твил.ру.

Курортное село Абрау-Дюрсо попало на вторую строчку рейтинга. Чтобы остановиться здесь на ночь, придется заплатить порядка 7,5 тыс рублей. В среднем путешественники отдыхают здесь три ночи.

На четвертом месте в списке расположился Сириус. Средняя цена проживания здесь 6,5 тыс рублей за ночь. Чаще всего путешественники останавливаются в Сириусе на 6 ночей.

Также в рейтинг наиболее дорогостоящих маршрутов в июне вошли Домбай и Архыз.

Первое место было присвоено городу Осташков в Тверской области. Проживание в гостинице здесь обойдется почти в 9 тыс рублей за сутки.