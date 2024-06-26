В Новороссийске ограничили посещение прибрежных территорий

Посещать пляжи и набережные в Новороссийске сегодня утром запретили как местным жителям, так и туристам. В настоящее время акваторию обследуют специалисты.

Глава города-курорта Новороссийска Андрей Кравченко минувшей ночью предупредил отдыхающих о введении ограничения на посещения берега Черного моря в среду.

"3 июля до 09:00 будет происходить обследование акватории бухты. Входы на пляжи и набережную будут ограничены. Убедительная просьба на время проведения оперативных мероприятий воздержаться от посещения пляжных территорий, набережной и рекреационных зон вдоль уреза воды"

– Кравченко

Ночью на курорте была объявлена опасность из-за атаки безэкипажных катеров. Затем объявление было снято.