Вестник Кавказа

Начинающийся шторм может закрыть все пляжи Сочи

Начинающийся шторм может закрыть все пляжи Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Черном море в районе курортного Сочи все более неспокойно: усилился шквалистый ветер, а вслед за этим – волнение на море, на части городских пляжей в ожидании шторма уже начали вводить ограничения.

На некоторых черноморских пляжах курортного Сочи уже появились красные флаги, оповещающие туристов об опасности купания, и это неудивительно – шквалистый ветер усилился до 17 метров в секунду, а море начинает все больше штормить.

На городских пляжах вводят ограничение на купание, а некоторые из них запретили туристам заходить в море, Отдыхать и загорать на берегу разрешено, но вскоре все пляжи могут закрыть из-за приближающегося шторма, если ветер усилится, сообщают "Вести. Сочи".

Единая диспетчерская служба курорта уже предупредила об этом всех арендаторов городских пляжей, а вот принимать окончательное решение они будут сами - в Сочи пляжная полоса не везде одинакова во время шторма, и насколько она безопасна, арендаторы знают лучше других. 

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