Сочинские спасатели нашли тело пропавшей во время шторма девушки

Спасатели обнаружили в Сочи неопознанное тело человека. В МЧС полагают, что это тело молодой девушки, которая не смогла выбраться на берег во время шторма.

В акватории Сочи обнаружено тело девушки, которая, предположительно, пропала без вести в пять дней назад. Об этом сказано в заявлении МЧС России.

В министерстве полагают, что это та самая девушка, которую смыло в море во время шторма.

"Спасатели обнаружили в море тело девушки. Предположительно, именно она пропала в Сочи 16 июня"

– пресс-служба ведомства

Напомним, в ночь с 15 на 16 июня на курорте произошел сильный шторм. В результате разгула стихии пропали без вести или утонули несколько человек. Среди пропавших была девушка из Липецкой области.