В Сочи продолжаются поиски пропавшей в море туристки

Спасатели Сочи второй день продолжают поиски девушки, которую унесло в море с территории пляжа. К поисковой операции был подключен катер.

В акваторию Черного моря с территории пляжа Сочи унесло 20-летнюю туристку, поиски которой продолжаются уже второй день.

В поисках девушки быль задействован спасательный катер, который патрулирует территорию моря. Информацию об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Ранее стало известно, что в воскресенье 16 июня с территории пляжа "Ривьера" в центре курорта течением в море унесло девушку.

Специалисты обследовали всю прибрежную территорию от пляжа до микрорайона Мамайка, но поиски так и не привели к успеху.