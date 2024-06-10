Вестник Кавказа

Спасатели нашли заблудившихся туристов в горах Сочи

Спасатели нашли заблудившихся туристов в горах Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Двое туристов заблудились в горах в Сочи и были вынуждены обратиться за помощью к спасателям. Путешественники были найдены с помощью данных геолокации.

В Сочи нашли заблудившихся в горах туристов. Информацию об этом распространила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда.

Сообщается, что турист из Москвы и путешественница из Екатеринбурга отправились в поход в районе склона Аибги. В процессе спуска они отклонились от маршрута, и подошли ближе к ручью из-за чего не смогли продолжить путь.

Путешественники не смогли перебраться через водоем, и были вынуждены обратиться к спасателям за помощью.

Специалисты обнаружили их по данным геолокации на высоте 1500 метров. Туристам оказали помощь и доставили их в Красную Поляну.

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