Десятки туристов провисели на канатной дороге на "Роза Хутор" больше часа

Одна из канатных дорог на курорте "Роза Хутор" сегодня днем не работала больше часа. В это время десятки туристов были заблокированы в кабинках.

На сочинском курорте "Роза Хутор" сегодня днем отмечалась остановка движения на канатной дороге "Кавказский экспресс". Информацию об этом опубликовала пресс-служба курорта в своем telegram-канале.

Сообщается, что на время устранения неполадок была прекращена продажа билетов.

При этом во время остановки движения подвесного маршрута в его кабинках находились десятки туристов. Некоторые из них сообщали о задымлении в районе верхней опоры.

Возобновить работу канатки удалось в течение полутора часов. Несмотря на произошедшее, желающих прокатиться не становилось меньше и при входе в кабинки образовалась большая очередь.

Сейчас в пресс-службе утверждают, что канатная дорога работает в обычном режиме, но посетители отмечают перебои в движении кабинок.