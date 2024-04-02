Вестник Кавказа

Сотрудники "Роза Хутор" не причастны к инциденту с туристкой - курорт

Сотрудники "Роза Хутор" не причастны к инциденту с туристкой - курорт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Участие сотрудников "Роза Хутор" в конфликте на подъемнике, где туристку вытащили из кабинки, опровергли в пресс-службе курорта. Делом занимается полиция.

В администрации горного курорта "Роза Хутор" сообщили, что мужчина, вытащивший туристку за ногу из подъемника, так как у нее якобы был поддельный ски-пасс, не является охранником курорта.

Ранее видео с инцидентом распространилось в соцсетях.

"На записи мы видим инцидент между людьми на посадке на подъемник «Олимпия», обстоятельства этого конфликта непонятны. Видны некие агрессивные действия неизвестного мужчины, который НЕ является сотрудником службы охраны курорта"

– пресс-служба

Все сотрудники курорта носят униформу, а также следуют инструкциям о том, как вести себя с отдыхающими в различных ситуациях. "Роза Хутор" готова содействовать полиции в связи с данным инцидентом, отметили в пресс-службе.

"В данной ситуации должны разбираться правоохранительные органы, которые могут установить все обстоятельства произошедшего, его участников"

– пресс-служба

Проверка по факту случившегося уже началась.

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