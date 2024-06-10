Вестник Кавказа

Черноморское побережье Сочи закрыто из-за шторма

Черноморское побережье Сочи закрыто из-за шторма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Все пляжи курортного города Сочи сегодня закрылись для отдыхающих из-за шторма, обрушившегося на побережье – высота волн достигает 3,5 метров, а купание в штормящем море опасно для жизни.

Все туристы, выбравшие для отдыха курортный Сочи, проводят воскресный день в гостиничных номерах – причиной этого стало не на шутку разбушевавшееся море, высота волн которого достигает 3,5 м.

Все пляжи курорта закрыты для купания, перекрыт даже доступ туристов к воде – спасатели предупреждают, что на участке от Магри до Веселого есть вероятность формирования смерчей, передает портал 93.ru.

"В соответствии с неблагоприятным погодным прогнозом в течение суток 16 июня 2024 года на территории Сочи и ФТ Сириус местами ожидается сильный дождь, гроза. Возможно усиление юго-восточного ветра, при грозе его порывы могут составлять 15–18 метров в секунду"

- пресс-служба мэрии города-курорта

Закрыта для посещения туристами и горная часть Сочи - курорт "Роза Хутор" из-за грозы уже останавливал две популярные канатные дороги, сейчас подъемники работают, но делать в горах туристам тоже нечего - на Пике очень плохая видимость из-за тумана.

Впрочем, прогноз синоптиков дольно оптимистичный – они обещают, что штормить будет только до конца нынешних суток, а уже завтра в городе вновь распогодится и на курорт вернется жара.

Уже в среду температура воздуха на курорте достигнет +30 градусов.

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