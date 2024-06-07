Полиция спасла 14 купавшихся во время шторма жителей Махачкалы

Сотрудники полиции помогли выбраться на берег 14 гражданам, которых шторм застал во время купания в море. Точное время людей, оказавшихся в воде, на данный момент неизвестно.

Сотрудники полиции продолжают в Махачкале операцию по спасению людей, оказавшихся в море во время шторма. Об этом сообщили в МВД республики.

"Людям, которые не могли выбраться из моря, им помогали. На эту минуты из воды извлечены 14 человек"

– руководитель пресс-служба МВД Гаяна Гариева

Что случилось?

В четверг вечером Дагестан накрыла штормовая погода. Число людей, которых шторм застал в море, на данный момент неизвестно. В настоящее время полицейские проводят поисково-спасательную операцию.

Ранее в региональном управлении МЧС предупреждали жителей РД о сильных грозовых ливнях с градом и сильным ветром до 20 метров в секунду, которые обрушатся на республику 13-14 июня.