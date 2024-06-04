Сель погубил маленькую девочку в Дагестане

Интенсивные дожди вызвали селевые потоки в горных районах Дагестана. В результате разгула стихия погибла маленькая девочка.

В Дагестане погибла маленькая девочка, которую унесло селевым потоком. Об этом сказано в заявлении регионального управления МЧС.

"В селе Кижани Ботлихского района селевым потоком унесло шестилетнюю девочку, а также несколько голов крупного рогатого скота. Тело девочки найдено в 6 км от населенного пункта"

– пресс-служба ведомства

По словам главы села Кижани, из-за непогоды также размыло внутрисельскую дорогу.

В свою очередь, в пресс-службе обратили внимание на то, что от селя пострадали села Риквани и Зило, расположенные в Ботлихском районе.

Из Махачкалы в пострадавший от разгула стихии район прибыли сотрудники МЧС. Там они займутся оценкой сложившейся ситуации и оказанием помощи.