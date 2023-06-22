Сель: что это? Причины и правила поведения 

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Сель - это поток воды и грязи с камнями. Он несет большую опасность. Расскажем о причинах и последствиях селей, что делать, если идет сель, и как предотвратить его.

Сель – природное явление, обладающее мощной разрушительной силой. Селевой поток не только может повредить инфраструктурные объекты и привести к гибели сельскохозяйственных культур, но и способен разрушить целые здания. Расскажем, что делать, чтобы не оказаться жертвой селя, и что делать, если природная стихия все же застала вас врасплох.

Что такое сель простыми словами?

Сель – это грязевой поток, состоящий из смеси воды, грязи и камней. В отличие от оползня, который представляет собой сползание целого пласта земли, сель является движущимся на большой скорости грязевым потоком, переносящим от 10% до 75% каменного материала. Скорость движения селей сильно разнится и может колебаться от 2-3 до 10 метров в секунду. При этом самое явление может длиться до 3 часов.

МЧС Дагестана

Причины

Сели рождаются в горных и предгорных районах. Обычно они возникают во время сильных дождей, таяния льдов или снега, но иногда появляются в результате землетрясения, оползня и обвала. Кроме того, причиной селя могут стать инженерные и строительные работы на склонах.

Для возникновения селя должны одновременно совпасть три условия:

достаточная крутизна склона, по меньшей мере 10 градусов,

присутствие на склоне достаточного количества песка, гальки, мелких камней,

наличие значительного объема воды для смыва со склонов горных пород.

По своей классификации сели делятся на три типа:

сейсмосели (образуются в результате землетрясений),

лахары (селевые потоки вулканического происхождения),

связные (потоки, в которых вода почти не отделяется от твердой части).

МЧС Дагестана

Последствия селя

Сели обладают огромной разрушительной силой. Двигаясь на очень большой скорости, они способны разрушить опоры мостов, дороги, а иногда даже целые каменные строения.

Главная опасность селей заключается в том, что их практически невозможно предугадать. Они возникают внезапно, поэтому у синоптиков нет возможности заранее оповестить людей о надвигающейся опасности.

Как и землетрясения, сели имеют свою шкалу, по которой определяют их опасность для населения. Сели с самым низким баллом практически не несут в себе никакой угрозы. Самыми опасными считаются селевые потоки, спускающиеся с высоких вершин. Они обладают мощной разрушительной силой, так как по ходу движения захватывают на своем пути огромные камни и деревья. У человека практически нет шансов самостоятельно выбраться из этой ловушки, поэтому самый надежный способ сохранить свое здоровье и жизнь – стараться избегать это природное явление.

МЧС Дагестана

Что делать, если попал в сель?

Если вы услышали шум приближающегося селя, следует как можно скорее подняться со дна лощины вверх по стоку, минимум на 50-100 м. При этом следует помнить, что во время селя из потока могут на большие расстояния выбрасываться огромные камни, представляющие угрозу для жизни.

Обычно места, в которых может сойти сель, хорошо известны, поэтому перед тем, как пойти в горы, следует поподробнее изучить их на карте. Особенно эти места следует избегать после сильных дождей.

Спастись от селя также поможет хорошее укрытие. Оно обязательно должно находиться достаточно высоко от земли, но желательно не в центральных районах города, поскольку на них обычно приходится основная масса потока. Если вы укрываетесь дома, то подняться лучше всего на верхние этажи. Это может спасти жизнь, так как основной удар во время селей приходится в основном на фундамент здания.

Как можно предотвратить сель?

Сегодня для борьбы с селями проводятся профилактические меры и строятся инженерные сооружения.

МЧС КБР. Сход селевого потока по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу

В частности, для этого:

укрепляют почву растительностью,

возводят защитные конструкции (котлованы, отводные каналы и бассейны, запруды и другое),

создают на склонах террасы и валы,

строят железобетонные и каменные лотки вдоль дорожного покрытия

Все эти меры помогают предупреждать образование селя или хотя бы ослабить его действие.