Вестник Кавказа

Сель сошел на дорогу сегодня в Дагестане

Сель сошел на дорогу сегодня в Дагестане
© Фото: Скриншот видео Дагестанавтодора
Сход селя случился сегодня в Ботлихском районе Дагестана. Информацию о ЧС вместе с видео с места событий опубликовал Дагестанавтодор. Специалисты расчищают дорогу.

Селевой поток заблокировал автодорогу в Дагестане, о природном катаклизме рассказали в Дагестанавтодоре.

В ведомстве уточнили, что ЧП случилось на 135-м километре трассы "Грозный − Ботлих − Хунзах − Араканская площадка".

Потоки воды и грязи сначала перекрыли проезд по дороге. Но затем, благодаря оперативно принятым мерам, к 19:30 был налажен временный проход.

Параллельно продолжается расчистка дороги для полной ликвидации последствий разгула стихии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1040 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестан восстановил транспортное сообщение к горному селу

Дагестан восстановил транспортное сообщение к горному селу

Сель отрезал от мира шесть сел в Дагестане

Сель отрезал от мира шесть сел в Дагестане

Селевой поток смыл дорогу к горному селу в Дагестане

Селевой поток смыл дорогу к горному селу в Дагестане

Спасатели предупредили о селях и подтоплении в Северной Осетии

Спасатели предупредили о селях и подтоплении в Северной Осетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы