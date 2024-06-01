Сель сошел на дорогу сегодня в Дагестане

Сход селя случился сегодня в Ботлихском районе Дагестана. Информацию о ЧС вместе с видео с места событий опубликовал Дагестанавтодор. Специалисты расчищают дорогу.
Селевой поток заблокировал автодорогу в Дагестане, о природном катаклизме рассказали в Дагестанавтодоре.
В ведомстве уточнили, что ЧП случилось на 135-м километре трассы "Грозный − Ботлих − Хунзах − Араканская площадка".
Потоки воды и грязи сначала перекрыли проезд по дороге. Но затем, благодаря оперативно принятым мерам, к 19:30 был налажен временный проход.
Параллельно продолжается расчистка дороги для полной ликвидации последствий разгула стихии.