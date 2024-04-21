Вестник Кавказа

Сель отрезал от мира шесть сел в Дагестане

Сель 15 июня 2023 года
© Фото: Дагестанавтодор
Селевой поток оставил без связи с внешним миром шесть населенных пунктов в Дагестане. О ЧП сообщает МЧС. Накануне сель стал причиной обрушения моста в Шамильском районе.

Сход селя заблокировал транспортное сообщение с шестью селами Ахтынского района, рассказали в МЧС Дагестана.

В ведомстве уточнили, что природный катаклизм произошел на участке между селами Ахты и Курукал. В результат проезд по трассе оказался невозможен.

"Без транспортного сообщения остаются шесть населенных пунктов"

– МЧС

Специалисты выдвинулись на место ЧП. Для расчистки будет использоваться спецтехника.

Напомним, накануне сель заблокировал проезд к селу Дагбаш, расположенному в Шамильском районе. Он изменил русло реки, в результате подломилась одна из опор моста. Другой дороги в это село нет.

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