Вестник Кавказа

Сель полностью заблокировал трассу Армения-Иран

Сель полностью заблокировал трассу Армения-Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорога из Армении в Иран временно закрыта из-за природного катаклизма: на проезжую часть сошел сель. Движение на участке Татев-Лцен полностью перекрыто. Водители могут воспользоваться альтернативным путем, который проходит через горный серпантин.

Сель сошел на трассу М2, связывающую Армению и Иран, на территории Армении, предупреждение распространил Дорожный департамент.

В заявлении говорится, что селевые потоки накрыли дорогу на 234-м километре. Это означает, что участок Лцен-Татев временно недоступен для движения. Проехать по нему нельзя в обе стороны. Запрет действует в отношении всех типов транспортных средств.

Дорожные службы ликвидируют последствия селя.

Все транспортные средства перенаправляются на дорогу Татев-Шинуайр-Горис-Сисиан.

Напомним, участок Татев-Лцен был заасфальтирован в июне прошлого года. Тогда власти заявили, что его запуск упростит дорогу до Ирана грузовикам: они смогут избегать сложного для движения серпантина Татева. Сейчас же, на время ЧП, для машин снова доступна только старая дорога.

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