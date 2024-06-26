Гадалки ответили за свои приставания к туристам в Крыму

Две гадалки приставали к туристам в крымской Алуште. Ранее их не раз привлекали к административной ответственности. Женщин оштрафовали.

В крымской Алуште две гадалки были привлечены к административной ответственности за приставание к туристам, пишет пресс-служба МВД республики.

В ведомстве заявили, что две женщины 31 и 56 лет навязчиво предлагали туристам на городской набережной свои услуги. В отношении гадалок составлены административные протоколы.

Отмечается, что их оштрафовали. После с женщинами провели профилактическую беседу и отпустили.

Стоит добавить, что ранее гадалок уже привлекали к административной ответственности за подобные действия.