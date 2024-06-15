Часть пляжей южного берега Крыма открыли после аварии на коллекторе

Власти Ялты частично открыли пляжи для отдыхающих после устранения последствий аварии на канализационном коллекторе, однако работают далеко не все из них, написала сити-менеджер курортного города Янина Павленко.

Сегодня на южном берегу Крыма заработали пляжи в нескольких поселках Большой Ялты, которые с воскресенья закрывались по решению Роспотребнадзора из-за аварии на канализационном коллекторе, сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города-курорта Янина Павленко.

"По результатам проб воды полностью открыты пляжи поселков Санаторное, Береговое, Парковое, Понизовка, Ореанда, Курпаты. Ограничительные меры продолжают действовать на всех пляжах Алупки, Кореиза, центральной части Симеиза, Голубом заливе"

- Янина Павленко

Также сняты ограничения в Форосе, кроме пляжей ООО "Парк Форос", открыты и пляжи санатория "Днепр" в Гаспре, добавила градоначальник.

Напомним, воскресная авария на канализационном коллекторе в Ялте закрыла воды Черного моря для отдыхающих привела от Фороса до Ореанды, также в курортных поселках на этом участке южного берега Крыма было приостановлено водоснабжение.