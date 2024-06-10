Где в Крыму 2024 меньше всего отдыхающих?

Для тех, кто собрался в отпуск в Крым и хотел бы отдохнуть вдали от шумной толпы, рассказываем, где на полуострове меньше всего туристов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где в Крыму больше всего отдыхающих?

Крым - популярное место отдыха, особенно в летние месяцы. И, конечно, несколько городов на полуострове привлекает особенное внимание отдыхающих. Традиционно, большинство туристов выбирают следующие места для отдыха:

Южный берег Крыма: Алушта, Партенит, Гурзуф, Ялта, Алупка, Кореиз и Симеиз. На пляжах в этих городах и посёлках в высокий сезон довольно сложно найти свободное место.

Судак и Новый Свет. Не менее популярные среди туристов направления, зачастую перегруженные в летний сезон.

Феодосия и Коктебель, восточный берег Крыма, пользуются особой популярностью среди тех, кто уже не в первый раз приезжает на полуостров.

Евпатория, Прибрежное, Новофёдоровка, Николаевка, Песчаное, Кача и Орловка - самые популярные направления на западном побережье Крыма.

Популярность крымских городов и поселков определяет, в первую очередь, развитая инфраструктура, возможность выбрать жилье по вкусу, а также ”раскрученность” того или иного места.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда лучше ехать отдохнуть в Крыму?

Вопрос о том, куда лучше ехать отдохнуть в Крыму, сложный и зависит от индивидуальных запросов отдыхающего. На самом деле, на полуострове место по душе сможет найти себе каждый, в том числе и те, кто любит спокойные локации для отдыха. На удивление, в Крыму таких немало, но знают о них зачастую только местные жители. Однако важно понимать, что чем безлюднее пляж, тем менее развита на нем инфраструктура, и рассчитывать на рестораны у моря в таких местах не стоит.

Итак, где же в Крыму меньше всего отдыхающих?

Восточный Крым

Для тех, кто любит встречать восход над морем - нет ничего лучше, чем восточный берег Крыма, и, наименее заполненные туристами места - это поселки Приморский и Орджоникидзе.

Приморский расположен в 14 километрах к востоку от Феодосии и добраться до поселка можно за 20 минут на машине или за полчаса на автобусе. В Приморском достаточно развитая инфраструктура, а пляжи песчаные. Есть в поселке и возможность снять жилье.

Орджоникидзе расположен к западу от Феодосии в 15 километрах. До него тоже можно добраться как на автомобиле, так и на общественном транспорте. В Орджоникидзе достаточно гостевых домов по приемлемым ценам, есть пляжи песчаные и с галькой. Отдыхающих на пляжах Орджоникидзе на порядок меньше, чем на феодосийских.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Между Судаком и Алуштой

Конечно, Судак и Новый Свет - привлекательные места для отдыха, но в высокий сезон, который в Крыму длится с середины июня до конца августа, мест на пляже для комфортного отдыха может и не быть. Поэтому для комфортного времяпрепровождения у воды лучше отправиться в автомобильное путешествие по красивейшей трассе Судак-Алушта в поисках более приемлемых локаций для отдыха. Между Судаком и Алуштой тихие и практически безлюдные пляжи есть в:

селе Морское, которое в 17 километрах от Судака

селе Приветное, которое в 34 километрах от Судака

селе Рыбачье, которое в 50 километрах от Судака

селе Малореченское, которое в 25 километрах от Алушты

поселке Сатера, который в 17 километрах от Алушты

поселке Семидворье, который в 12 километрах от Алушты.

Каждый из перечисленных населенных пунктов порадует любителей спокойного отдыха тишиной, невероятной природой и прекрасным чистым морем без бесконечных толп туристов. Правда, еду и воду на пляжи в этих поселках и селах лучше взять с собой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где отдохнуть недалеко от Ялты?

Южный Берег Крыма, пожалуй, самый популярный, притом не только летом. Однако и на ЮБК можно отыскать приятные места для отдыха без суеты. Одно из таких мест - Понизовка. Этот поселок находится в 30 километрах от Ялты и в 7 километрах от Симеиза. Хоть Понизовка и считается курортом, как таковой туристической инфраструктуры там нет, но отдых в таком месте для тех, кто любит Южный берег Крыма и не переносит суету, настоящее удовольствие.

Куда поехать из Бахчисарая на море?

Если вы планируете остановиться в Бахчисарае и не любите шумные пляжи, то оптимальный для вас вариант - это село Угловое. В селе проживает мало людей, но инфраструктура в нем достаточно развита. При этом на пляжах поселения нет таких толп туристов, как, например, в находящейся в 20 километрах Николаевке. Из Бахчисарая до Углового можно добраться за 35 минут на машине, а из Севастополя - за час.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Также из Бахчисарая и Севастополя можно отправиться в Любимовку. Из обоих городов до нее можно доехать за 30-40 минут. Любимовка довольно развитое туристическое направление с хорошей инфраструктурой, тем не менее отдыхающих здесь гораздо меньше, чем в соседних Орловке и Каче.

Малолюдные пляжи западного Крыма

Западному и северо-западному Крыму тоже есть чем порадовать тех, кто предпочитает тихий отдых у моря.

Можно отправиться во Фрунзе. В этом селе огромный песчаный пляж длиной в три километра, хорошая инфраструктура и приятная атмосфера. Из Евпатории до поселка Фрунзе можно доехать за 40 минут. Поселок Заозерное в 11 километрах к западу от Евпатории. В поселке Заозерное достаточно гостевых домов по хорошим ценам и относительно небольшое количество отдыхающих.

Еще три подходящих места для спокойного и комфортного отдыха - это поселок Мирный в 28 километрах от Евпатории, и села Окуневка и Оленевка, до которых ехать чуть дольше - они расположены в 80 и 100 километрах от Евпатории соответственно. Во всех трех населенных пунктах отличные песчаные пляжи и не так много людей.