Стритфуд в Крыму: что попробовать на отдыхе?

В Крыму огромное количество блюд, которые можно и нужно попробовать тем, кто решил провести отпуск на полуострове. В этом материале расскажем, что такое стритфуд по-крымски и что обязательно стоит попробовать на берегу Черного моря.

Какой стритфуд в Крыму?

Ресторанов сети ”Вкусно – и точка” в Крыму нет. Однако это совершенно не умаляет ни вкусовых качеств, ни размаха уличной еды на полуострове. Дело в том, что фактически всю еду в Крыму, которую готовят во всевозможных заведениях, можно отнести к разряду стритфуда, то есть еды, которая готовится быстро и подается прямо на улице. Даже в ресторанах заказывают с собой еду, которую потом можно съесть на пляже. Однако если вам действительно хочется попробовать Крым на вкус, то начинать стоит не с ресторанов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крымские чебуреки

Крымские чебуреки, пожалуй, самая известная уличная еда на полуострове. У тех, кто не в первый раз отдыхает в Крыму, даже есть любимые точки, где продается это блюдо. Чебуреки - это крымско-татарское блюдо, притом исконно крымско-татарское, название которого в переводе означает ”мясной пирожок”. Что, в принципе, так и есть. Крымский чебурек в форме полукруга обязательно обжаривается в масле, а начинкой зачастую служит мясо, сыр и помидоры, а также разные их вариации. Чебурек нужно есть горячим, поскольку так его вкусовые качества раскрываются гораздо лучше. У хорошего чебурека хрустящая золотистая корочка, а начинки очень много. В каком бы крымском городе вы ни отдыхали, узнать, где делают вкусные чебуреки очень просто: та чебуречная, где больше очередь, самая лучшая.

Крымский янтык

Для тех, кто считает чебурек жирной едой, есть не менее вкусная альтернатива: крымский янтык. Янтык - еще одно крымско-татарское блюдо, которое и по форме, и по начинке напоминает чебурек, но готовится с одним отличием: обжаривается янтык без масла. Как и чебурек, янтык готовится очень быстро - 10 минут, и при этом он очень сытный. Если вы еще не пробовали янтык, то обязательно побалуйте себя в отпуске в Крыму.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крымские лепешки

Еще одна категория уличной еды в Крыму - крымские лепешки. Готовятся такие лепешки в тандыре - в особой керамической кувшинообразной печи, температура в которой достигает 400 С. Вообще все, что приготовлено в крымском тандыре, стоит попробовать: и самсу - пирожок с мясом, и мясо, и овощи. Но крымские тандырные лепешки - отдельный вид удовольствия. Грубо говоря, это дрожжевой хлеб круглой формы, который может служить как дополнением к мясу, например, так и вполне самостоятельным блюдом. Ароматную крымскую лепешку можно купить в самых неожиданных местах Крыма, в том числе и в небольших домашних пекарнях у дороги по пути, например, в Алушту или Ялту.

Караимский пирожок

Караимы - малочисленная этническая группа, проживающая в Крыму. Одно их блюдо, караимский пирожок, очень популярно на полуострове. Пирожки в форме полумесяца с мясной начинкой и характерной ”косичкой” продаются практически во всех ларьках с уличной едой и в столовых. Тесто у караимского пирожка обязательно хрустящее, а начинка сочная. Если хотите попробовать самые вкусные караимские пирожки, отправляйтесь в Евпаторию, где проживает многочисленная община караимов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крымские шашлыки

Для тех, кто мясу предпочитает морепродукты, крымский стритфуд и здесь не подведет и порадует шашлыками из мидий, рапанов и креветок. Это даже не шашлыки, а шашлычки: на шпажках-шампурах нанизаны крымские моллюски и креветки. Единственный совет: старайтесь есть морепродукты как можно быстрее, поскольку нахождение на солнце может испортить качество продукта. Крымские креветки, кстати, можно есть с панцирем, правда, голову все-таки придется оторвать.

Крымские самосы

Крымская самоса совсем не то же самое, что крымская самса. Крымская самоса - разновидность индийской - это пирожок с овощной, сырной или фруктовой начинкой. Невероятно вкусный представитель крымского стритфуда, который в основном продают уличные торговцы прямо на пляжах, найти не так-то просто. Так что если вы вдруг услышали зазывное ”самоса крымская”, обязательно пробуйте: вы точно не пожалеете.

Крымские сладости

Крымских сладостей великое множество, но мы остановимся на трех, наиболее характерных для полуострова:

Традиционно крымскую пахлаву продают уличные торговцы прямо на пляжах. При этом крымская пахлава разительно отличается от турецкой, которая в Крыму тоже есть:

Крымская пахлава больше. Тесто более хрустящее и ”пузырчатое”. Она настолько сладкая, что одной такой пахлавы вполне хватит в качестве полноценного перекуса.

Крымская чурчхела не менее популярная в Крыму сладость, чем оригинальная чурчхела в Грузии. Это лакомство представляет собой нанизанные на нитку орехи, вымоченные в загущенном мукой соке. В Крыму чурчхела самых разных цветов (в зависимости от сока) и с разными орехами.

Караимская нуга заслуживает отдельного упоминания, благодаря своей уникальности и исключительному вкусу. Небольшие белые конфетки с орехами в простой вощеной бумаге к тому же эксклюзив: купить их можно только в кафе традиционной крымской кухни, расположенном на территории караимской кенассы в Евпатории.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Что еще можно поесть в Крыму?

К категории крымского стритфуда однозначно можно отнести любые фрукты и овощи, которые продаются в Крыму. А если к ним взять еще крымский сыр, видов которого неимоверное множество, от соленой брынзы до изысканного пармезана, то прекрасный ужин на берегу моря вам однозначно гарантирован. Кроме того, в Крыму практически везде можно купить пиццу, шаурму, питу, шашлык, гамбургеры и чизбургеры, жареный картофель и много чего еще, что можно есть прямо на улице, наслаждаясь крымской погодой и отдыхом.