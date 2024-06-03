Крым 2024: где поесть устрицы и сколько это стоит?

Крым - место для настоящих гурманов, любителей вкусно и сытно поесть, а отпуск в Крыму - замечательная возможность попробовать всевозможные деликатесы, в том числе и морские. Один из таких деликатесов - устрицы. Где поесть устрицы в Крыму - рассказываем в этом материале.

Откуда в Крыму устрицы?

Черноморские устрицы всегда обитали в акватории Крыма, преимущественно в районе Севастополя, Ялты, а также Керчи. В дореволюционные времена устрицы из Крыма доставлялись по всей России, как в свежем, так и в консервированном виде. В годы Первой мировой войны устричное хозяйство в Крыму пришло в упадок, а попытки его восстановить в 1960х годах не привели к успеху. Только в 2015 году в Крыму вновь появляется устричная ферма - в поселке Кацивели, который находится в 27 километрах от Ялты. За почти десятилетие, прошедшее с возрождения устричного хозяйства в Крыму, устрицы стали невероятно популярными, как среди жителей Крыма, так и среди гостей полуострова, которые нередко специально приезжают, чтобы попробовать этот деликатес.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Устричные фермы в Крыму

Устричный промысел в Крыму развивается быстрыми темпами: за 9 лет на полуострове начали работать несколько устричных ферм, причем некоторые из них можно посетить даже с экскурсией.

1. Устричная ферма в Новоозерном

Расположена эта ферма на берегу озера Донузлав, самого глубокого на полуострове. Ежегодно на этой ферме выращивается более 2 млн устриц, а также мидии. И те, и другие можно попробовать в ресторане, расположенном на территории фермы. Появилась ферма в 2017 году, а устрицы на ней культивируют тихоокеанские, поскольку они хорошо адаптированы для выращивания в искусственных водоемах. На ферме проводят экскурсию, стоимость которой - 1900 рублей с человека, есть также возможность заказать VIP-экскурсию.

Как добраться до устричной фермы в Новоозерное:

Если вы на машине, то из Симферополя отправляйтесь до Евпатории по автодороге 35К-004, а затем по Черноморскому шоссе до Новоозерного. Расстояние между Симферополем и Новоозерным - 110 км, и добраться до поселка можно примерно за два часа. На автобусе из крымской столицы можно добраться до Новоозерного на маршрутном автобусе № 4245, который отправляется ежедневно в 18:25 с автостанции ”Курортная”, расположенной на железнодорожном вокзале Симферополя. Из Евпатории до Новоозерного можно добраться за сорок минут на автобусе № 12888. На такси: стоимость поездки на такси из Симферополя в Новоозерное составит чуть более 2,5 тысяч рублей.

2. Устричная ферма на Меганоме

Еще одна крымская устрично-мидийная ферма, где можно побывать и попробовать устрицы, находится на мысе Меганом в бухте Капсель. Эта ферма работает на полуострове с 2015 года и ежегодно продает более 20 тысяч устриц. 3-часовая экскурсия по ферме стоит 5000 тысяч рублей.

Как добраться до устричной фермы на Меганоме:

На машине из Симферополя отправляйтесь по автодороге 35К-003 в сторону Судака, а из Судака по дороге 35Н-597 до мыса Меганом. Расстояние между Симферополем и Меганомом - чуть более 110 километров, доехать до фермы можно за два часа. Из Судака можно доехать до Меганома на автобусе № 13 Судак-Меганом. На такси: стоимость поездки из Симферополя до устричной фермы на Меганоме составит от 2,5 тысяч рублей.

3. Устричная ферма в Ласпи

В Севастополе, в Ласпинской бухте тоже есть мидийно-устричная ферма, которая начала работу в 2019 году. На этой ферме ежегодно выращивается до 2 млн устриц. На ферме проводятся экскурсии: стоимость 3-часового тура с дегустацией - 3500 рублей взрослый билет, 1900 рублей - детский.

Как добраться до устричной фермы в Ласпи:

На машине из Симферополя отправляйтесь в Севастополь по автодороге 35P-001. Бухта Ласпи находится в 30 километрах от центра города. Расстояние от Симферополя до бухты Ласпи - почти 90 километров, добраться до нее можно за полтора часа. На одном из автобусов из Ялты до Севастополя - остановка поворот на Ласпи. На такси: стоимость поездки из Симферополя до Ласпи составит чуть более 2 тыс. рублей, из Ялты - около 1,5 тыс рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где еще в Крыму поесть устрицы?

Кроме устричных хозяйств и ферм, устрицы в Крыму можно попробовать во многих кафе и ресторанах, особенно тех, которые находятся на берегу моря. В некоторых заведениях определенный день недели, например, четверг, считается ”устричным”: в этот день цены на блюдо ниже, чем в другие дни. Кроме кафе, ресторанов и устричных ферм устрицы в Крыму можно попробовать в супермаркетах, где продаются живые устрицы, которые можно покупать поштучно и пробовать прямо на месте.

Сколько стоят устрицы в Крыму?

На устричных фермах в Крыму стоимость одной устрицы варьируется от 390 до 450 рублей, в зависимости от размера. В специализированных магазинах цена одной устрицы начинается от 260 рублей, а в кафе - от 200 рублей.

Стоит ли пробовать устрицы?

Устрицы - это деликатес, то есть относительно редкий продукт с уникальными вкусовыми качествами. Вкус устриц довольно своеобразный и однозначно морской. Всем, кто любит морепродукты, и еще не пробовал устрицы, это сделать однозначно стоит. Тем, кто к морепродуктам равнодушен, вполне вероятно, устрицы не придутся по душе.

Можно ли есть устрицы в Крыму летом?

Устрицы в Крыму летом есть можно, поскольку правило буквы ”р” - не есть устрицы в месяцы, в названии которых нет буквы ”р”, то есть в мае, июне, июле и августе - не работает с устрицами, выращенными на фермах, где соблюдаются все необходимые условия для того, чтобы было безопасно есть деликатес круглый год.