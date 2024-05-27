Американское чудо в Крыму: где и как найти секвойи? 

В Крыму есть удивительные локации, о которых мало кто знает. Одно из таких мест - роща секвой. Кто ее посадил и как до нее добраться - рассказываем в этом материале.

Что такое секвойя

Секвойи - это дерево из семейства Кипарисовые, то есть простыми словами кипарис, только огромный. Естественный ареал произрастания секвой - Северная Америка. В частности, в штате Калифорния есть национальной парк, который называется ”Секвойя” и знаменит он своими гигантскими деревьями. Гигантские секвойи, которые растут в Калифорнии, и которые есть в Крыму - самые большие деревья в мире.

В Крыму есть секвойи?

Удивительно, но в Крыму есть не только пальмы, но и секвойи. Притом, как отдельные деревья, так и целая роща. В частности, несколько секвой есть в Никитском ботаническом саду, в котором вообще очень много интересных и экзотических для Крыма растений, и в Алуште. А вот целая роща секвой находится на плато Чатыр-Дага - горной гряды Крыма.

Откуда в Крыму роща секвой?

Секвойи в Крыму появились благодаря Николаю Гартвису, второму директору Никитского ботанического сада. За время своей более чем 30-летней карьеры в качестве главного садовода Крыма он собрал огромную коллекцию растений со всего мира, в том числе и из Америки. Крымские гигантские секвойи - родственницы калифорнийских, и впервые они были высажены именно в Никитском ботаническом саду в середине XIX века.

Человек, благодаря которому в Крыму появилась целая роща секвой, это Ярославцев Геннадий Данилович, доктор биологических наук и сотрудник Никитского ботанического сада. В 1960-х годах он начал работу по расширению ареала культуры секвоейевых в СССР, и с этой целью в Никитском ботаническом саду было выращено более 4 тысяч саженцев гигантской секвойи. Большинство из них были переданы крымским производственным организациям, а часть - посажена на плато Чатыр-Дага. В 1983 году Ярославцев написал диссертацию о секвойях, за что получил докторскую степень.

Несмотря на то, что Ярославцев был уверен в успешной акклиматизации секвой в Крыму, в целом ареал этих деревьев не был расширен, и единственным местом, где сегодня можно полюбоваться на настоящий лес доисторических растений по-прежнему остается плато Чатыр-Дага.

Как добраться до рощи секвой в Крыму

Неважно, едете ли вы на автобусе, такси или личном транспорте, добираться до секвой все равно придется пешком, потому что расположены они на горном плато. Однако пешая прогулка однозначно доставит удовольствие даже тем, кто не особенно любит путешествовать пешком.

Расположена роща секвой территориально в Алуштинском городском округе, недалеко от села Верхняя Кутузовка, в направлении которого и нужно ехать или со стороны Алушты или со стороны Симферополя по автодороге 35А-002. Если вы едете на личном транспорте, заранее скачайте карту, которой можно будет пользоваться без интернета, поскольку GPS в Крыму работает не всегда.

Для тех, кто едет на маршрутном транспорте или на такси - ваша остановка Ангарский перевал. Ориентир - Памятник Крымскому троллейбусу. Возле него вам и нужно выйти, чтобы продолжить путь к секвойям.

Для тех, кто едет на машине - вам нужно повернуть на Памятнике Крымскому троллейбусу и подняться чуть выше к площадке, на которой расположены несколько заведений общепита. У владельцев заведений можно попросить оставить автомобиль на время вашей прогулки.

На площадке Ангарского перевала есть карта с указанием основных мест поблизости, которые можно посмотреть, в том числе и рощи секвой. До рощи секвой идти примерно 40-50 минут, если не спешить и останавливаться, чтобы сделать красивые фотографии леса.

Расстояние до рощи секвой - чуть меньше трех километров. Если вы скачаете карту маршрута на телефон, добираться будет гораздо проще. Совсем рядом с рощей Секвой - Кутузовское озеро, в зависимости от сезона оно будет либо наполнено, либо пересушено.

Как не заблудиться на Ангарском перевале?

Отправляясь к секвойям, вы отправляетесь в лес, поэтому всегда есть опасность заблудиться. Для того чтобы этого не произошло, придерживайтесь простых правил:

Не отходите от выбранного маршрута Ориентируйтесь на деревья с пометками, а также на информационные столбы, установленные в лесу с указанием номеров телефона службы спасения и точных координат места, в котором вы находитесь.

Не паникуйте и не совершайте опрометчивых поступков. Не отправляйтесь в лес в темное время суток. На Ангарском перевале практически всегда есть люди, у которых можно спросить дорогу.

Как вести себя в роще секвой в Крыму

Крымская роща секвой - уникальнейшее место, поэтому относиться к нему нужно с уважением, как и к любому уголку природы нашей планеты. В роще секвой нет охраны, поэтому культурное поведение - осознанный выбор туриста. Ни в коем случае не разводите костер и не оставляйте после себя мусор среди деревьев, которым почти 60 лет. Также не нужно обламывать ветки и обдирать кору деревьев. Если вы увидели, что кто-то после себя оставил мусор, можете его забрать с собой, чтобы выбросить в специально отведенном для этого месте.