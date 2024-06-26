РЖД запустит продажу билетов на электрички в приложении

Пользователям устройств iOS и Android станет доступна покупка билетов на пригородные поезда в приложении и на сайте РЖД. Компания сегодня дорабатывает такую возможность для пассажиров.

РЖД готовят для всех пользователей сайта компании и приложения опцию, позволяющую приобретать онлайн билетов на электрички.

"Старт продаж билетов на пригородные поезда на сайте и в веб-приложении планируется в 2025 году"

– РЖД

В настоящее время билеты на электропоезда нельзя приобрести ни на сайте РЖД, ни в веб-приложении.

В компании уточнили, что сегодня пользователям доступно для скачивания и обновления приложение для устройств на Android, в нем можно оформлять билеты. Приложение для iPhone сейчас нельзя обновить или скачать, оно было удалено из App Store, поэтому пользователи сталкиваются со сложностями, передает РИА Новости.