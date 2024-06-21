Лист ожидания – в РЖД рассказали о новой услуге

Россияне могут оставлять заявку в лист ожидания, желая приобрести билет на поезд, в котором уже не осталось мест. Сейчас услуга доступна на сайте РЖД.

На покупку билетов на поезда дальнего следования в России появился лист ожидания, информируют РЖД.

"Запустили "Лист ожидания" на поезда дальнего следования холдинга РЖД. Новый онлайн-сервис предоставит возможность пассажиру купить билет на уже "распроданный" поезд, если в нем появятся места (например, добавили вагон или кто-то вернул билеты)"

– РЖД

Подать заявку в лист ожидания возможно на те поезда, где на момент подачи заявки открыта продажа билетов.

Услуга будет актуальна для тех, кто не может найти билет на желаемый поезд. Если другой пассажир откажется от поездки, либо к составу прицепят дополнительный вагон, то информация о доступных билетах будет предоставлена тем, кто записал в листе ожидания. При оставлении заявки в лист ожидания, пассажир заранее заполняет необходимые данные, вводит паспортную информацию, а когда требуемый билет появляется, пассажиру приходит ссылка для оплаты, она действительна в течение 120 минут.

В будущем лист ожидания станет доступен также в мобильном приложении, добавили в компании.