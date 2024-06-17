Поезд в Новороссийск сошел с рельсов в Коми

Сход поезда с рельсов случился сегодня вечером в Коми. Состав вышел из Воркуты и направлялся на юг – в Новороссийск. Возбуждено уголовное дело. Число пострадавших достигло полсотни.

Поезд Воркута-Новороссийск потерпел крушение на севере России – ЧП произошло в Коми, сообщает РЖД.

"26 июня в 18.12 мск на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошел сход 9 вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск"

– компания

На место событий отправился глава Коми. По словам Владимира Уйбы, он будет координировать операцию по ликвидации последствий на месте аварии.

Пострадавшие

По данным Западного СУ СКР на транспорте, погибших в результате схода поезда нет, однако эта информация предварительная.

Сначала оперативные службы распространили информацию о десяти раненых во время крушения. Позже, по мере уточнения данных, их количество выросло до 50, потом до 70, и эта цифра может быть неокончательной. Всего в поезде было 232 пассажира.

Северо-Западная транспортная прокуратура

Причина крушения

В РЖД назвали предварительную причину крушения. В компании отметили, что 9 из 14 вагонов сошли с рельсов из-за подмыва полотна, который произошел в результате ливней.

Уголовное дело

Как сообщили в следственном управлении, по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье 263 Уголовного кодекса. Она определяет наказание за нарушение требований в области безопасности на транспорте.