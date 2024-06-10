Мужчина попал под поезд в Дагестане

В Дагестане поезд сбил мужчину. Причиной стало нарушение правил поведения на железной дороге. Мужчина находится в больнице.

Житель Дагестана попал в больницу после того, как его сбил поезд на перегоне "2398 км" – "Мамед-Кала", пишет пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северному Кавказу.

Причиной данного происшествия стало нарушение правил поведения на железной дороге.

Отмечается, что полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

В конце мая грузовой поезд сбил машину ВАЗ-2114 на железнодорожном переезде возле поселка Манас в Дагестане. Жертвами той аварии стали три человека.