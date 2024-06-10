Помощь боевикам может стоить жителю Дагестана свободы

Житель Дагестана ответит в суде за помощь террористам. Он перевел боевикам более 290 тыс рублей. Мужчина тесно общался с участниками террористической организации.
Житель Дагестана пойдет под суд за финансовую помощь террористам, сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.
По данным следствия, в январе 2019 года задержанный тесно контактировал с членами запрещенной в РФ террористической организации.
Отмечается, что мужчина перевел боевикам свыше 290 тыс рублей, которые должны были уйти на подготовку и реализацию преступлений.
В ведомстве заявили, что жителя Дагестана взяли под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, а также денежный штраф в размере до 300 до 700 тыс рублей.