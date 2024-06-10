Мужчину ударило током и унесло бурной рекой в Дагестане

В Дагестане местного жителя ударило током, после чего он упал в реку, где его унесло течением. Поиски мужчины ведутся со вчерашнего вечера.
Жителя Дагестана унесло бурным течением реки. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Случай произошел в горном районе республики вечером 13 июне.
"Поступило сообщение, что на окраине села Чирката Гумбетовского района Дагестана в реку Андийское Койсу упал мужчина 2002 года рождения. Его унесло бурным течением реки"
– пресс-служба управления
В свою очередь, в правоохранительных органах РД рассказали, что перед падением в реку мужчину ударило током. Согласно предварительным данным, он выполнял работы по прокладке водопровода, передает "Интерфакс".
Судьба мужчины на данный момент неизвестна. Ведутся поиски.