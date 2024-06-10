Вестник Кавказа

Мужчину ударило током и унесло бурной рекой в Дагестане

Мужчину ударило током и унесло бурной рекой в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане местного жителя ударило током, после чего он упал в реку, где его унесло течением. Поиски мужчины ведутся со вчерашнего вечера.

Жителя Дагестана унесло бурным течением реки. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Случай произошел в горном районе республики вечером 13 июне.

"Поступило сообщение, что на окраине села Чирката Гумбетовского района Дагестана в реку Андийское Койсу упал мужчина 2002 года рождения. Его унесло бурным течением реки"

– пресс-служба управления

В свою очередь, в правоохранительных органах РД рассказали, что перед падением в реку мужчину ударило током. Согласно предварительным данным, он выполнял работы по прокладке водопровода, передает "Интерфакс".

Судьба мужчины на данный момент неизвестна. Ведутся поиски.

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