Израиль намерен укреплять связи с Азербайджаном

Власти еврейского государства положительно оценили связи с Баку. По словам главы МИД Израиля, этот тренд должен быть продолжен.

Главы МИД Израиля и Азербайджана провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили широкий круг вопросов.

"Провел беседу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, посвященную развитию событий на Ближнем Востоке и другим темам. Я поблагодарил его за тесные и дружеские отношения между нашими двумя странами"

– Исраэль Кац

Отметим, что сотрудничество между Израилем и Азербайджаном давно имеет историю успешного развития. Обе страны активно поощряют укрепление отношений в различных сферах, таких как торговля, образование, технологии, медицина и оборонная промышленность.

Израиль и Азербайджан активно развивают экономические отношения, с целью укрепления торговли и инвестиций. Тесное сотрудничество в области новых технологий и инноваций – одно из ключевых направлений партнерства между Израилем и Азербайджаном. Страны также поддерживают политические отношения, основанные на общих ценностях и интересах.

