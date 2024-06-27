Вестник Кавказа

Израиль намерен укреплять связи с Азербайджаном

Израиль намерен укреплять связи с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти еврейского государства положительно оценили связи с Баку. По словам главы МИД Израиля, этот тренд должен быть продолжен. 

Главы МИД Израиля и Азербайджана провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили широкий круг вопросов. 

"Провел беседу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, посвященную развитию событий на Ближнем Востоке и другим темам. Я поблагодарил его за тесные и дружеские отношения между нашими двумя странами"

– Исраэль Кац

Отметим, что сотрудничество между Израилем и Азербайджаном давно имеет историю успешного развития. Обе страны активно поощряют укрепление отношений в различных сферах, таких как торговля, образование, технологии, медицина и оборонная промышленность. 

Израиль и Азербайджан активно развивают экономические отношения, с целью укрепления торговли и инвестиций.  Тесное сотрудничество в области новых технологий и инноваций – одно из ключевых направлений партнерства между Израилем и Азербайджаном. Страны также поддерживают политические отношения, основанные на общих ценностях и интересах. 
 

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