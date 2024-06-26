Вестник Кавказа

Глава МИД Азербайджана поговорил по телефону с коллегой из Израиля

Глава МИД Азербайджана поговорил по телефону с коллегой из Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Джейхун Байрамов провел беседу с главой МИД Израиля. Стороны обсудили региональные вопросы, двустороннее сотрудничество и COP29.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов поговорил по телефону со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем, пишет пресс-служба МИД АР.

Министры в ходе беседы обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта, региональные и международные вопросы.

Байрамов заявил о важности достижения прекращения огня на Ближнем Востоке, а также мирного урегулирования конфликта между Израилем и сектором Газа в кратчайшие сроки.

Помимо этого, глава МИД АР рассказал о ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период, возрождении Карабаха и Восточного Зангезура, борьбе с минной угрозой и переговорах между Баку и Ереваном.

Стороны отметили, что в рамках председательства Азербайджана на сессии COP29 у Баку и Тель-Авива появилась еще одна возможность для двустороннего сотрудничества.

Кроме того, министры обменялись мнениями по другим вопросам, которые представляют взаимный интерес.

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