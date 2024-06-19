Будет ли война между Израилем и Ливаном?

Лидер ”Хезболлы”, действующей с территории Ливана, Хасан Насралла заявил, что Ливан готов к войне, а глава израильского МИД Исраэль Кац сообщил, что решение о войне с "Хезболлой" будет скоро принято. Расскажем, почему Израиль собирается атаковать Ливан, как к этому относятся в мире и какими будут последствия нового конфликта на Ближнем Востоке.

Мир готовится к очередной войне, победителей в которой может и не быть.

Почему дело идет к войне?

Армия Израиля уже начала стягивать военных к границе с Ливаном в рамках учений, симулирующих конфликт с арабской страной. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские силы ”готовы к миссии, которая завершится победой, не меньше”.

Ливан, который находится к северу от Израиля, уже давно в военной повестке Тель-Авива: ”Хезболла”, военизированная группировка, действующая на юге страны, атакует Израиль ракетами и дронами с самого начала очередного витка израильско-палестинского конфликта с целью поддержать группировку ”Хамас” за счет отвлечения сил армии Израиля, Цахала, от операции в Газе. В результате, более 60 тысяч израильтян из приграничного района были вынуждены оставить свои дома.

Что такое ”Хезболла”?

Фактически, конфликт Израиля и Ливана продолжается с самых первых дней создания государства Израиль: изначально более широкий арабо-израильский конфликт перетек в войну с арабскими террористами, затем Израиль попытался изгнать палестинских боевиков с территории Ливана, что в итоге привело к разделению и радикализации арабского государства, страдавшего от наплыва палестинских беженцев. В итоге в Ливане началась гражданская война, которая предоставила Ирану возможность создать в стране силу, противодействующую Израилю, ”Хезболлу”, название которой переводится как ”партия Бога”. С годами ”Хезболла” при поддержке Ирана набирала силу и влияние в Ливане, и сегодня это главный игрок в по-прежнему нестабильной стране.

Сможет ли Израиль победить ”Хезболлу”?

Несмотря на уверенность Израиля в победе над ”Хезболлой”, предыдущий опыт указывает на то, что это будет сложно. В 2006 году, в частности, Израиль инициировал авиаудары по южному Ливану в ответ на проникновения боевиков ”Хезболлы” на территорию страны. Однако продвижение Цахала в Ливан закончилось неудачей: ”Хезболле” удалось остановить израильскую армию. Израильское руководство признало попытку окончательно решить вопрос с военнизированной организацией неудачной. С точки зрения арабских наблюдателей, ”Хезболла” вышла победителем в асимметричном конфликте.

Кроме того, за последние почти два десятилетия ”Хезболле” удалось значительно улучшить свой военный потенциал: по оценкам, на сегодняшний день армия организации насчитывает около 100 тыс. человек, а арсенал ракет составляет 150 тыс. единиц, половина из которых может достичь крупнейших городов Израиля. Несмотря на серьезную израильскую ПВО - ”Железный купол”, ”Пращу Давида” и ”Стрелу” - Тель-Авиву будет непросто противостоять атакам, предполагающим выпуск до трех тысяч ракет в день.

Еще один осложняющий для Израиля ситуацию фактор риска, это возможная поддержка ”Хезболлы” со стороны Сирии, Ирака и Йемена.

Готов ли Ливан воевать?

Как и север Израиля, юг Ливана - сплошные руины: результат авиаударов Тель-Авива. Десятки тысяч жителей страны были вынуждены покинуть свои дома, и все же, несмотря на это ”Хезболла” продолжает атаковать: за прошедший месяц более 900 ракет были выпущены в сторону Израиля.

По словам лидеров ”Хезболлы”, у текущего раунда эскалации вполне объяснимые причина - война в Газе, и единственный способ урегулировать напряженность, в том числе отвести войска от границы, это прекращение огня на палестинской территории. Руководство ”Хезболлы” обещает, что как только Израиль и ”Хамас” сложат оружие, организация начнет переговоры с Израилем.

Жители Ливана явно не заинтересованы в очередном конфликте с соседней страной, который повлечет за собой смерти и разрушения. После войны 2006 года, которая длилась чуть больше месяца, арабские государства вложили миллиарды долларов и евро в восстановление инфраструктуры Ливана, но на этот раз такого может и не случиться. Саудовская Аравия, в частности, один из главных доноров и некогда влиятельная сила в ливанской политике, утратила интерес, предоставив шиитам под руководством ”Хезболлы” неограниченное пространство для маневра. Иран, главный союзник ”Хезболлы”, едва ли сможет позволить себе значительные финансовые вливания, поскольку и сам переживает непростой этап.

Что думают США и Иран?

США, главный союзник Израиля, судя по всему, против открытой израильско-ливанской войны. Высокопоставленные американские чиновники пытаются урегулировать разногласия между сторонами, и они спешат: скоро президентские выборы, и Демократическая партия не может позволить себе потерять поддержку избирателей на фоне очередной ближневосточной войны. В свою очередь администрация Джо Байдена замедляет поставки оружия Израилю, чтобы попытаться избежать полномасштабной войны.

Теоретически Иран, главный партнер ”Хезболлы”, не против войны с Израилем, особенно учитывая тот факт, что Тель-Авиву придется воевать на двух фронтах. Однако для Ирана ”Хезболла” своего рода страховка против Израиля, и ее гипотетическое поражение явно не в интересах Тегерана. Кроме того, сейчас Ирану не до того на фоне внутренних изменений в связи с выборами президента.

Почему Израиль хочет воевать с Ливаном?

Несмотря на отсутствие очевидной поддержки со стороны США, продолжающийся конфликт в Газе, серьезные риски для экономики и явную силу врага, Израиль все-таки хочет воевать с Ливаном по целому ряду причин:

”Хезболла” реальная угроза северным регионам страны, жители которых уже давно требуют от Нетаньяху серьезных действий. Совсем недавно их гнев был усилен публикацией видео ”Хезболлы” с указанием военных и гражданских объектов в городе Хайфа, где проживают 300 тыс человек.

Израильтяне в целом считают ”Хезболлу” исключительным агрессором, который без конца атакует территорию страны. Поэтому у премьер-министра есть общественная поддержка для того, чтобы начать активные военные действия на втором фронте.

Премьер-министр Нетаньяху нуждается в постоянной поддержке жителей своей страны, и для этого ему нужны результаты. По какой-то причине он уверен, что война с ”Хезболлой”, которая очевидно сильнее ”Хамаса”, будет быстрой и эффективной.

Ультраправые члены кабинета Нетаньяху, благодаря которым ему удалось в очередной раз сесть в кресло премьер-министра, жаждут уничтожить всех врагов Израиля, в том числе и ”Хезболлу”.

Начнется ли полномасштабный конфликт между Израилем и ”Хезболлой” пока неизвестно, однако мир готовится к войне: Германия, Нидерланды, Канада, Северная Македония, Кувейт и США призывают своих граждан покинуть Ливан на фоне эскалации с Израилем.