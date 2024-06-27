Качество питьевой воды повысят на Ставрополье

Власти Ставрополя выделят 200 млрд рублей на оптимизации инфраструктуры, отвечающей за водоснабжение региона. Об этом сообщил глава края.

Ставропольский край, как и многие другие регионы России, сталкивается с проблемой устаревшей инфраструктуры водоснабжения. Чтобы решить эту проблему и обеспечить жителей качественной питьевой водой, глава края Владимир Владимиров объявил о выделении 200 млн рублей ежегодно на развитие системы водоснабжения.

«Вопрос с водоснабжением в Ставропольском крае не двигался никогда. Буквально последние пять лет мы нашли финансовые средства, и сейчас тоже. Ежегодно будем по 200 млн рублей на это направлять»

– глава региона

По его словам, одним из приоритетных направлений использования выделенных средств является реализация программ развития водоснабжения в двух крупных агломерациях Ставропольского края. Эти программы включают в себя модернизацию и строительство новой водопроводной инфраструктуры, установку современного оборудования и технологий для очистки и подготовки питьевой воды, а также ремонт и замену устаревших коммуникаций.

Эти мероприятия направлены на повышение доступности качественной питьевой воды для всех жителей агломераций, а также на улучшение экологической ситуации в регионе.

