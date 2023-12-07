Вестник Кавказа

Микоплазменная пневмония в России - в Минздраве назвали особенности

Постель больного в больнице
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Всплеск заболеваемости пневмонией осенью 2024 года отмечается во многих регионах. Чаще всего россияне сегодня болеют пневмонией, вызванной микоплазмой.

В России в этом году распространяется микоплазменная пневмония, однако чаще всего заболевание протекает легко, поделился главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

"Как правило, микоплазменная пневмония отличается относительно легким течением и, как правило, не требует госпитализации. Вследствие этой клинической особенности ее иногда образно характеризуют как "ходячая пневмония", то есть переносимая "на ногах"

– Чуланов

Он добавил, что заболевание встречается во всех возрастных группах, и для всех типичен благоприятный прогноз по течению болезни и выздоровлению.

Симптомом пневмонии, вызванной микоплазмой, можно назвать сухой кашель, пациенты страдают от приступов такого кашля, которые бывают мучительны.

Помимо кашля у пациентов отмечается слабость, головная боль, температура, поэтому начало заболевания выглядит как грипп или ОРВИ. При этом при пневмонии со временем симптомы усиливаются.

Заболевание заразно, передается воздушно-капельным путем при контакте с больным, поэтому не лишним будет носить маски в общественных местах, чаще проветривать помещения и мыть руки, уточнил он, передает ТАСС.

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