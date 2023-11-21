Вспышка микоплазменной пневмонии в России: какие симптомы и чем опасна инфекция?

В России отмечается рост заболеваемости микоплазменной пневмонией. Какие симптомы, какой при ней кашель, какое лечение и что будет, если не лечить болезнь?

Микоплазменная пневмония чаще всего проявляется в виде насморка, сухого кашля, слабости и даже рвоты. При лечении болезни нужно обратиться к врачу. Несвоевременное лечение может привести к негативным для человека последствиям.

Что это?

Микоплазменная пневмония – воспалительное заболевание, атипичная легочная инфекция, которая чаще поражает детей и молодежь до 35 лет. Очень часто распространяется в организованных коллективах с тесными контактами.

Симптомы микоплазменной пневмонии

Заболевание может протекать как в качестве острой респираторной инфекции, так и в форме пневмонии, все зависит от уровня поражения дыхательных путей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Микоплазменная пневмония проявляется следующими симптомами:

Насморк, заложенность носа;

Першение, сухость в горле;

Осиплость голоса;

Кашель;

Боли в мышцах;

Повышение температуры до 38-39 градусов;

Тошнота, рвота, боли в животе, нарушения стула.

Какой кашель при микоплазменной пневмонии?

При пневмонии кашель сначала бывает сухим, а затем – с отделением небольшого количества мокроты - прозрачной, беловатой или с гнойным компонентом.

Он может быть приступообразным, изнурительным, завершаться рвотой.

Лечение

Самое главное при микоплазменной пневмонии – не заниматься самолечением. Необходимо обратиться к врачу, который правильно подберет лекарства. Самолечение – прямой путь к осложнениям.

Однако самостоятельно можно принять ряд мер для поддержания организма при помощи потребления цинка, витаминов С и D. Если температура перевалила за 38 градусов, то можно принять и жаропонижающие препараты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Длительность лечения микоплазменной пневмонии – две недели. На время болезни нужно отказаться от алкоголя и сигарет, проветривать помещение и проводить влажную уборку, соблюдать режим сна, а также выполнять все врачебные рекомендации.

Что будет если не лечить микоплазменную пневмонию?

Пневмония также может привести к бронхиту и воспалению легких. Если своевременно не начать лечение, болезнь распространится за пределы дыхательных путей – поразит суставы, нервную систему и негативно скажется на кровотоке. Кроме того, патология может сделать человека бесплодным.

Вспышка в России

Число заболевших микоплазменной пневмонией в России растет, Роспотребнадзор уже сообщил о нескольких случаях с подтвержденной инфекцией. В первую очередь она заражает детей и подростков Рост заболеваемости отмечен в Москве, Санкт-Петербурге и Дагестане.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с пневмонией в России находится под контролем. По его словам, препаратов для лечения болезни в стране достаточно, поэтому инфекция абсолютно управляемая.