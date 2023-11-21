Вспышка микоплазменной пневмонии в России: какие симптомы и чем опасна инфекция?

Микоплазменная пневмония чаще всего проявляется в виде насморка, сухого кашля, слабости и даже рвоты. При лечении болезни нужно обратиться к врачу. Несвоевременное лечение может привести к негативным для человека последствиям.
Что это?
Микоплазменная пневмония – воспалительное заболевание, атипичная легочная инфекция, которая чаще поражает детей и молодежь до 35 лет. Очень часто распространяется в организованных коллективах с тесными контактами.
Симптомы микоплазменной пневмонии
Заболевание может протекать как в качестве острой респираторной инфекции, так и в форме пневмонии, все зависит от уровня поражения дыхательных путей.
Микоплазменная пневмония проявляется следующими симптомами:
- Насморк, заложенность носа;
- Першение, сухость в горле;
- Осиплость голоса;
- Кашель;
- Боли в мышцах;
- Повышение температуры до 38-39 градусов;
- Тошнота, рвота, боли в животе, нарушения стула.
Какой кашель при микоплазменной пневмонии?
При пневмонии кашель сначала бывает сухим, а затем – с отделением небольшого количества мокроты - прозрачной, беловатой или с гнойным компонентом.
Он может быть приступообразным, изнурительным, завершаться рвотой.
Лечение
Самое главное при микоплазменной пневмонии – не заниматься самолечением. Необходимо обратиться к врачу, который правильно подберет лекарства. Самолечение – прямой путь к осложнениям.
Однако самостоятельно можно принять ряд мер для поддержания организма при помощи потребления цинка, витаминов С и D. Если температура перевалила за 38 градусов, то можно принять и жаропонижающие препараты.
Длительность лечения микоплазменной пневмонии – две недели. На время болезни нужно отказаться от алкоголя и сигарет, проветривать помещение и проводить влажную уборку, соблюдать режим сна, а также выполнять все врачебные рекомендации.
Что будет если не лечить микоплазменную пневмонию?
Пневмония также может привести к бронхиту и воспалению легких. Если своевременно не начать лечение, болезнь распространится за пределы дыхательных путей – поразит суставы, нервную систему и негативно скажется на кровотоке. Кроме того, патология может сделать человека бесплодным.
Вспышка в России
Число заболевших микоплазменной пневмонией в России растет, Роспотребнадзор уже сообщил о нескольких случаях с подтвержденной инфекцией. В первую очередь она заражает детей и подростков Рост заболеваемости отмечен в Москве, Санкт-Петербурге и Дагестане.
При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с пневмонией в России находится под контролем. По его словам, препаратов для лечения болезни в стране достаточно, поэтому инфекция абсолютно управляемая.