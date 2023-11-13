Пневмония в Китае 2023: что известно о новой вспышке?

ВОЗ запросила у Китая дополнительную информацию о вспышке респираторного заболевания, охватившего некоторые регионы страны. Госпитали в Пекине и северном Китае впервые с пандемии Covid-19 испытывают серьезную нагрузку. Что за эпидемия охватила Китай, кто от нее страдает и почему обеспокоилось мировое сообщество - рассказываем в этом материале.

Пневмония в Китае 2023

21 октября ProMed, крупнейшая в мире онлайн-платформа, информирующая о вспышках заболевания по всей планете, сообщила о тревожном количестве заболевших пневмонией детей в Китае. Пневмония неясной этиологии (возбудитель которой не установлен) охватила Пекин и ряд северных провинций страны. Во вторник официальный представитель детской больницы в Пекине сообщил, что в настоящее время учреждение ежедневно принимает до 7 тыс. пациентов, что превышает ее возможности. В последние недели китайские родители в социальных сетях жалуются на переполненные поликлиники, в которых им приходится часами ждать своей очереди, чтобы показать ребенка. В ряде школ по всему Китаю были отменены уроки в связи с высокой заболеваемостью среди учеников.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как ВОЗ реагирует на пневмонию?

На следующий день после того, как появилось сообщение на сайте ProMed, Всемирная организация здоровья попросила китайские власти предоставить имеющуюся у них информацию о вспышке, в том числе клиническую. Пока точно неизвестно количество заболевших детей в КНР, сообщений о смертельных исходах не поступало.

Откуда в Китае пневмония?

Детская пневмония в Китае вызвала опасения мирового медицинского сообщества в связи с опасностью новой пандемии (для Китая зима 2023/2024 первая без жестких антиковидных ограничений), а также вероятностью развития нового, неизвестного патогена. Руководители Нацкомиссии здравоохранения страны предположили, что вспышка детской пневмонии может быть последствием отказа от антиковидных ограничений: во время локдаунов распространение заболеваний дыхательных путей (респираторных) резко сократилось, а теперь ситуация с заболеваемостью приходит в нормальное русло.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что вызывает пневмонию в Китае?

Как сообщает ProMed, в последние два месяца в Китае наблюдается рост заболеваемости микоплазменной пневмонией. Эта пневмония зачастую поражает в основном детей. Кроме того, китайские власти сообщают о распространении респираторно-синцитиального вируса и SARS-CoV-2 (возбудителя Covid-19). Однако какой именно возбудитель пневмонии спровоцировал нынешнюю эпидемию неизвестно, поскольку среди симптомов заболевания - образование легочных узлов, нетипичное при инфицировании наиболее распространенными вирусами и бактериями.

Что такое легочные узлы?

Легочные узлы - это небольшие образования в легких, которые обнаруживаются при рентгене и компьютерной томографии. Легочные узлы появляются в следствие перенесенной инфекции, зачастую бактериальной, а не вирусной. С точки зрения эпидемиологической опасности, бактериальные респираторные инфекции считаются меньшей угрозой, чем вирусные.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Симптомы пневмонии

В Китае среди симптомов заболевших детей, помимо образования легочных узлов, выделяют высокую температуру и отсутствие кашля. В целом для пневмонии характерны следующие симптомы:

боль в груди

кашель

высокая температура

повышенное потоотделение

высокая утомляемость

потеря аппетита

одышка

тошнота и рвота (особенно у маленьких детей)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пневмония заразна или нет?

Само по себе заболевание, носящее название ”пневмония”, не заразно, но респираторные вирусы и бактерии, ее вызывающие, передаются от зараженного человека к здоровому воздушно-капельным путем. Пневмония, как вирусная, так и бактериальная, опасное заболевание, которое может привести к смерти. Однако в большинстве случаев при своевременном обращении к врачу и лечении, заболевший полностью выздоравливает. Процесс восстановления длится от недели до месяца.

Если вы заподозрили у себя пневмонию, обязательно обратитесь к врачу!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где еще распространяется пневмония?

Помимо Китая, заболеваемость пневмонией отмечается и в Южной Корее. Более 200 случаев микоплазменной пневмонии среди детей зарегистрировано по всей стране. Поскольку в отношении Кореи известно, что за пневмония поражает детей, вспышка в этой стране либо не имеет ничего общего с китайской, либо в Китае все заболевшие дети все-таки страдают от микоплазменной пневмонии.

Загадочная пневмония 2.0?

Сообщения о пневмонии неясной этиологии в Китае у мирового сообщества пробудили воспоминания о ”загадочной пневмонии” 2019 года, которая в итоге привела к пандемии Covid-19. Несмотря на то, что сезонная заболеваемость пневмонией наступает позже, ВОЗ считает, что пока опасаться нечего и, скорее всего, пневмония среди китайских детей вызвана известными возбудителями. На сегодняшний день нет никаких признаков того, что вспышка в Китае может охватить весь мир, а ВОЗ не дает рекомендаций на счет ограничения поездок в страну.