Россия обсудила с Китаем дальнейшую либерализацию визового режима

Представители РФ и КНР поговорили о дальнейшей либерализации визового режима. Эта тема стала центральной на встрече, прошедшей в китайской столице.

В Пекине прошли межмидовские российско-китайские консультации по консульским вопросам, в рамках которых была обсуждена дальнейшая либерализации визового режима. Об этом сказано на сайте МИД РФ.

"В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшей либерализации визового режима, вопросы защиты прав и законных интересов граждан двух стран, а также функционирования загранучреждений"

– внешнеполитическое ведомство РФ

В министерстве добавили, что на встрече делегации обеих стран подтвердили готовность продолжать укреплять сотрудничества по всему спектру вопросом.