Вестник Кавказа

Россия обсудила с Китаем дальнейшую либерализацию визового режима

Россия обсудила с Китаем дальнейшую либерализацию визового режима
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители РФ и КНР поговорили о дальнейшей либерализации визового режима. Эта тема стала центральной на встрече, прошедшей в китайской столице.

В Пекине прошли межмидовские российско-китайские консультации по консульским вопросам, в рамках которых была обсуждена дальнейшая либерализации визового режима. Об этом сказано на сайте МИД РФ.

"В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшей либерализации визового режима, вопросы защиты прав и законных интересов граждан двух стран, а также функционирования загранучреждений"

– внешнеполитическое ведомство РФ

В министерстве добавили, что на встрече делегации обеих стран подтвердили готовность продолжать укреплять сотрудничества по всему спектру вопросом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
960 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Си Цзиньпин заявил о беспрецедентном характере отношений Китая и России

Си Цзиньпин заявил о беспрецедентном характере отношений Китая и России

Саммит БРИКС в Казани: план изоляции России потерпел фиаско

Саммит БРИКС в Казани: план изоляции России потерпел фиаско

Лидеры стран БРИКС прибыли в Татарстан

Лидеры стран БРИКС прибыли в Татарстан

РФС проведет переговоры о товарищеской игре с Китаем

РФС проведет переговоры о товарищеской игре с Китаем

Си Цзиньпин совершит визит в Россию

Си Цзиньпин совершит визит в Россию

Премьеры России, Китая и Монголии проводят первую в истории встречу

Премьеры России, Китая и Монголии проводят первую в истории встречу

Мишустин прибыл в Пакистан для участия в заседании ШОС

Мишустин прибыл в Пакистан для участия в заседании ШОС

Иностранные туристы в Сочи - из каких стран растет турпоток?

Иностранные туристы в Сочи - из каких стран растет турпоток?

Россия и Китай празднуют 75-летие отношений

Россия и Китай празднуют 75-летие отношений

О туристических поездах с Узбекистаном рассказали в &quot;РЖД Тур&quot;

О туристических поездах с Узбекистаном рассказали в "РЖД Тур"

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы