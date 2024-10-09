Вестник Кавказа

Первый голографический музей права открыли в Тбилиси

Дом Юстиции в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В столице Грузии в ближайшее время распахнет свои двери новый музей. В нем можно будет в цифровом формате познакомиться с историей развития права в стране.

В Тбилиси состоялось открытие первого голографического музея права. Об этом сказано в заявлении Минюста Грузии.

Инновационный музей располагается в Доме юстиции. В нем можно будет в цифровом формате познакомиться с многовековой историей развития права в республике. Посетителям обещают с помощью света и лазерных проекций рассказать о значимых событиях и личностях, которые сыграли важную роль в этом вопросе.

Глава Минюста отметила, что в ближайшем будущем музей будет открыт для посещения.

"Мы выполнили очередное обещание и открыли уникальный инновационный голографический музей грузинского права, который дает посетителю возможность ознакомиться с правом в Грузии"

– Рати Брегадзе

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