Вестник Кавказа

Ставропольские "Динамо" уступило в родных стенах краснодарскому клубу

Ставропольские "Динамо" уступило в родных стенах краснодарскому клубу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Динамо" Ставрополь играл сегодня с клубом "Кубань Холдинг" в рамках очередного тура первенства второй лиги. Гости забили в ворота хозяев два мяча.

Вечером 21 октября в Ставрополе состоялась встреча 30-го тура первой группы дивизиона "Б" второй лиги чемпионата России по футболу между местным "Динамо" и краснодарским клубом "Кубань Холдинг".

Победу со счетом 2:1 одержали гости.

Турнирная таблица

Уступив в сегодняшнем матчи, динамовцы откатились на 2-е место. После 30 туров команда из Ставрополья имеет в своем активе 57 очков. Возглавляет первенство с 59 очками клуб "Форте" из Таганрога.

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