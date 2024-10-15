Ставропольские "Динамо" уступило в родных стенах краснодарскому клубу

ФК "Динамо" Ставрополь играл сегодня с клубом "Кубань Холдинг" в рамках очередного тура первенства второй лиги. Гости забили в ворота хозяев два мяча.

Вечером 21 октября в Ставрополе состоялась встреча 30-го тура первой группы дивизиона "Б" второй лиги чемпионата России по футболу между местным "Динамо" и краснодарским клубом "Кубань Холдинг".

Победу со счетом 2:1 одержали гости.

Турнирная таблица

Уступив в сегодняшнем матчи, динамовцы откатились на 2-е место. После 30 туров команда из Ставрополья имеет в своем активе 57 очков. Возглавляет первенство с 59 очками клуб "Форте" из Таганрога.