Вестник Кавказа

В Москве отмечают Суккот

В Москве стартовал благотворительный фестиваль "Шалаш, шалом!", посвящённый еврейскому празднику шалашей Суккот. Площадка фестиваля - Мемориальная синагога РЕК на Поклонной горе и пространство вокруг неё, на котором разместились уникальные арт-объекты - три шалаша высотой в несколько метров.

Суккот - один из важнейших праздников в иудаизме. Он напоминает о временах исхода евреев из Египта: в течение 40 лет скитаний по пустыне они не строили жилищ на прочном фундаменте, а жили в шалашах. Согласно традиции шалаш должен располагаться на улице, а сквозь крышу должны быть видны звезды. Благотворительный фестиваль, организованный Российским еврейским конгрессом в партнёрстве с Московской архитектурной школой МАРШ, продлится до 23 октября. Принять участие, могут все желающие.

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