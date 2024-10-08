Вестник Кавказа

В ООН объяснили цель поездки генсека организации на саммит БРИКС

В ООН объяснили цель поездки генсека организации на саммит БРИКС
© Фото: Динара Хаирова
Генсек ООН в ходе визита в Казань проведет целый ряд встреч с лидерами стран БРИКС, сообщили во всемирной организации. В частности, он пообщается с российским президентом.

В ООН подтвердили участие Антониу Гутерриша в саммите БРИКС. В ходе прошедшего 22 октября брифинга заместитель официального представителя ООН подчеркнул, что участие в подобных мероприятиях – стандартная практика для генсека организации.

"Генеральный секретарь примет участие в саммите БРИКС, как он это делал ранее в Южной Африке, и как он это делает в рамках стандартной практики, посещая заседания организаций с большим количеством важных государств-членов, таких как G7 и G20"

– Фархан Хак

Он подчеркнул, что БРИКС имеет большое значение для ООН, поскольку эта организация охватывает примерно половину населения планеты.

Хак также поведал, что Гутерриш воспользуется возможностью и проведет ряд встреч с лидерами, приехавшими в Казань. В частности, он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

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