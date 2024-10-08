В ООН объяснили цель поездки генсека организации на саммит БРИКС

В ООН подтвердили участие Антониу Гутерриша в саммите БРИКС. В ходе прошедшего 22 октября брифинга заместитель официального представителя ООН подчеркнул, что участие в подобных мероприятиях – стандартная практика для генсека организации.
"Генеральный секретарь примет участие в саммите БРИКС, как он это делал ранее в Южной Африке, и как он это делает в рамках стандартной практики, посещая заседания организаций с большим количеством важных государств-членов, таких как G7 и G20"
– Фархан Хак
Он подчеркнул, что БРИКС имеет большое значение для ООН, поскольку эта организация охватывает примерно половину населения планеты.
Хак также поведал, что Гутерриш воспользуется возможностью и проведет ряд встреч с лидерами, приехавшими в Казань. В частности, он встретится с президентом России Владимиром Путиным.