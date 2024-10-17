Реджеп Тайип Эрдоган останется в Казани для участия в саммите БРИКС+. Ранее СМИ сообщали, что президент Турции может покинуть мероприятие.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган будет участвовать в саммите БРИКС+ в Казани, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Эрдоган планирует покинуть Россию и вернуться в Турцию завтра в середине дня.

Ранее СМИ заявляли, что глава Турецкой Республики может прервать свою программу в Татарстане и вернуться утром в страну из-за теракта в Анкаре.

Напомним, взрыв в столице Турции прогремел сегодня днем, жертвами террористического акта стали пять человек, еще более 20 – получили ранения.