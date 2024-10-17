В развитие Каспийского кластера Дагестана инвестируют свыше 80 миллиардов

Директор департамента развития ОЭЗ на Четвертом форуме регионов России в Москве озвучил средства, которые будут инвестированы государством и частными компаниями в новый курорт на Каспии в Дагестане.

До 2030 года объем государственных инвестиций в проект Каспийского прибрежного кластера в Дагестане составит около 12 млрд рублей до 2030 года, еще 70 млрд рублей в него вложат частные компании, сообщил сегодня на открывшемся в Москве трехдневном Четвертом форуме регионов России "Развитие туристической инфраструктуры" директор департамента развития особых экономических зон АО "Кавказ.РФ" Владислав Субботин.

"Это наши основные показатели по инвестициям, на сегодня мы их посчитали. Это 12 млрд рублей - это государственных инвестиций, то есть наших, Кавказ.РФ, и 70 млрд рублей - это частные инвестиции… до 2030 года"

- Владислав Субботин

Уже известны 15 резидентов курорта, которые инвестируют в проект около 50 млрд рублей. Это позволит открыть первые объекты курорта уже в 2027 году, а к 2030 году будет полностью закончена его полная инфраструктура, пояснил Субботин, передает ТАСС.

Будущий курорт по масштабам будет сравним с Имеретинским курортом в Сочи – протяженность его пляжей составит 6,5 км, а что касается инфраструктуры, то здесь будет все, что только можно представить сегодня на современном курорте – около 20 отелей класса 3-5*, аквапарки, рестораны, кафе и магазины, заверил директор департамента "Кавказ.РФ".

Напомним, Каспийский прибрежный кластер охватывает территории Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов Дагестана и является одним из приоритетных инвестпроектов республики.