В Дербенте построят две гостиницы на 4* и 5*

У туристов в дагестанском Дербенте появится больше возможностей для размещения: в городе построят сразу две гостиницы.

В Дербенте намерены возвести две гостиницы, передали в телеграм-канале Минтуризма республики.

Сообщается, что в одном из главных исторических городов Дагестана должны появиться две гостиницы на 4* и 5*. Один из объектов планируется построить в 2026 году.

Средства в реализацию проекта инвестирует компания “Оазис хоспиталити”. Компания также подготовит специалистов гостиничного сервиса для работы на объектах размещения.

Напомним, что ранее в Дербенте прошел туристический форум «Открытый Дагестан».