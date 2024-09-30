Вестник Кавказа

В Дербенте построят две гостиницы на 4* и 5*

В Дербенте построят две гостиницы на 4* и 5*
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У туристов в дагестанском Дербенте появится больше возможностей для размещения: в городе построят сразу две гостиницы.

В Дербенте намерены возвести две гостиницы, передали в телеграм-канале Минтуризма республики.

Сообщается, что в одном из главных исторических городов Дагестана должны появиться две гостиницы на 4* и 5*. Один из объектов планируется построить в 2026 году. 

Средства в реализацию проекта инвестирует компания “Оазис хоспиталити”. Компания также подготовит специалистов гостиничного сервиса для работы на объектах размещения. 

Напомним, что ранее в Дербенте прошел туристический форум «Открытый Дагестан».

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