В Дагестане открыта регистрация на ночной забег "Огни Дербента"

У российских профессиональных спортсменов и просто любителей бега появилась прекрасная возможность увидеть ночной Дербент и помериться силами в ночном забеге "Огни Дербента", который состоятся в середине ноября.

В середине ноября в дагестанском старинном Дербенте пройдет очередной ежегодный ночной забег "Огни Дербента", сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов.

"Открыта регистрация на ежегодный ночной забег "Огни Дербента". Любители бега со всех концов нашей страны посетят древний город Дербент, чтобы принять участие в полумарафоне "Огни Дербента", который состоится 16 ноября"

- Эмин Мерданов

Маршруты различной степени сложности и длины будут проходить по старинным улицам и прогулочной зоне города, передает ТАСС.

Посоревноваться смогут бегуны любого уровня подготовки - от новичков до сильных спортсменов. Для них будут подготовлены трассы длиной 3, 10 и 21 км. Стартовать и финишировать забеги на всех дистанциях будут располагаться в старинной крепости Нарын-Кала, - добавил Мерданов.