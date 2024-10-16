В новом парке в Тбилиси сошел оползень

Оползень сошел в новом парке в районе Згвисубани в Тбилиси. Причиной стала авария на центральном водопроводе.

Новый парк в районе Згвисубани в Тбилиси оказался в центре техногенной аварии: прорыв трубы стал причиной оползня, передали в городской службе по защите окружающей среды мэрии Тбилиси.

Инцидент произошел на склоне одного из холмов. Выплеснувшаяся из трубы вода размыла грунт, что стало причиной образования грязевых потоков, которые хлынули на пешеходные дорожки.

Эксплуатационные службы оперативно перекрыли подачу воды, сейчас производится ремонт коммуникаций и устранение последствий аварии.

Отметим, что городской парк площадью 25 га открыли 20 октября. На создание парковой территории было потрачено около 40 млн лари.