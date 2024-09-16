Вестник Кавказа

Центр Тбилиси закрыли для автомобилей из-за митинга "Грузинской мечты"

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером в грузинской столице пройдет финальный митинг правящей партии перед выборами в Грузии. В связи с этим с полуночи 23 октября в Тбилиси введены ограничения для автотранспорта.

Предвыборный митинг партии "Грузинская мечта" запланирован на вечер 23 октября, власти Тбилиси в ожидании массового мероприятия ввели ограничения для автомобилистов.

Мэрия города сообщает, что с 00.00 23 октября и до окончания митинга, который стартует в 19.00 по местному времени (18.00 мск), автотранспорту запрещено движение на проспекте Руставели и площади Свободы. Сегодня проспект полностью закрыт для проезда.

МВД Грузии призывает жителей и гостей столицы воздержаться от автомобильных поездок вечером в среду.

"Ожидаемые завтра пробки на дорогах связаны с ограничением автомобильного движения на определенных улицах из-за финального предвыборного мероприятия "Грузинской мечты". Помимо граждан столицы к мероприятию присоединятся и жители регионов"

– МВД Грузии

Движение автотранспорта будет восстановлено по окончании масштабной акции правящей партии, уточнили в МВД.

Парламентские выборы состоятся в Грузии на этой неделе - в субботу 26 октября.

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