Центр Тбилиси закрыли для автомобилей из-за митинга "Грузинской мечты"

Сегодня вечером в грузинской столице пройдет финальный митинг правящей партии перед выборами в Грузии. В связи с этим с полуночи 23 октября в Тбилиси введены ограничения для автотранспорта.

Предвыборный митинг партии "Грузинская мечта" запланирован на вечер 23 октября, власти Тбилиси в ожидании массового мероприятия ввели ограничения для автомобилистов.

Мэрия города сообщает, что с 00.00 23 октября и до окончания митинга, который стартует в 19.00 по местному времени (18.00 мск), автотранспорту запрещено движение на проспекте Руставели и площади Свободы. Сегодня проспект полностью закрыт для проезда.

МВД Грузии призывает жителей и гостей столицы воздержаться от автомобильных поездок вечером в среду.

"Ожидаемые завтра пробки на дорогах связаны с ограничением автомобильного движения на определенных улицах из-за финального предвыборного мероприятия "Грузинской мечты". Помимо граждан столицы к мероприятию присоединятся и жители регионов"

– МВД Грузии

Движение автотранспорта будет восстановлено по окончании масштабной акции правящей партии, уточнили в МВД.

Парламентские выборы состоятся в Грузии на этой неделе - в субботу 26 октября.